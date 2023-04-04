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Легенда Реала подал в отставку с поста главного тренера Олимпиакоса

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Легенда Реала подал в отставку с поста главного тренера Олимпиакоса

Фото: twitter.com/olympiacosfc

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Главный тренер "Олимпиакоса" Мичел принял решение уйти в отставку. В следующем матче командой будет руководить Жозе Аниго.

"Я сообщил руководству клуба о своем решении уйти в отставку. Думаю, это лучший момент для команды.

Благодарю всю ассоциацию за сотрудничество, все эти напряженные месяцы оставляю как друга и желаю команде покорить все поставленные цели", – приводится цитата Мичела на сайте клуба.

Мичел возглавил "Олимпиакос" в сентябре 2022-го. По итогам регулярного сезона клуб занял третье место в чемпионате Греции и сейчас идет третьим в плей-офф за чемпионство.

При этом последний раз команда проиграла 9-го февраля, с тех пор 5 побед и две ничьи.

Мичел известен по своим выступлениям за "Реал". Он провел в структуре клуба 17 лет и является его воспитанником. За свою карьеру он провел 577 матчей, забил 138 голов и отдал 21 голевую передачу.

У Мичела также 66 матчей за сборную Испании, в которых он сумел отличиться 21 раз.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Мичел
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Источник:
olympiacos.org

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