Вербич и Бернард остались в запасе Панатинаикоса на матч чемпионской группы чемпионата Греции
Против Ариса
Фото: pao.gr
В чемпионате Греции проходят матчи третьего тура чемпионской группы. В одном из противостояний "Панатинаикос" приехал в гости к "Арису".
Примечательно, что в составе Пао выступают сразу два бывших представителя УПЛ – "динамовец" Беньямин Вербич и "горняк" Бернард. Оба, однако, остались в резерве на матч против "Ариса".
Вербич в этом сезоне отыграл за Пао 25 матчей во всех турнирах, забил три гола. Бернард – 27 матчей, один гол.
"Панатинаикос" перед этим туром шел на второй позиции турнирной таблицы, "Арис" – на пятой.
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