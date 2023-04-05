Вербич и Бернард остались в запасе Панатинаикоса на матч чемпионской группы чемпионата Греции

В чемпионате Греции проходят матчи третьего тура чемпионской группы. В одном из противостояний "Панатинаикос" приехал в гости к "Арису".

Примечательно, что в составе Пао выступают сразу два бывших представителя УПЛ – "динамовец" Беньямин Вербич и "горняк" Бернард. Оба, однако, остались в резерве на матч против "Ариса".

Вербич в этом сезоне отыграл за Пао 25 матчей во всех турнирах, забил три гола. Бернард – 27 матчей, один гол.

"Панатинаикос" перед этим туром шел на второй позиции турнирной таблицы, "Арис" – на пятой.