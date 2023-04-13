Бензема сравнялся с Холандом по голам в 2023-м. Больше них в этом году никто не забил

"Реал" обыграл "Челси" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Карим Бензема забил один из голов "Мадрида" и сравнялся по забитым мячам в 2023-м с Эрилнгом Холандом.

Обладатель Золотого мяча открыл счет на 21-ой минуте встречи. Он добил мяч после того, как Кепа отбил удар Винисиуса.

У обоих форвардов по 18 мячей. Больше них никто не забил в этом году.

Карим Бензема провел в этом сезоне 33 матча, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач. У Холанда 45 забитых мячей в 39-ти играх. Также новрежец отдал 6 голевых передач.