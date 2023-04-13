Бензема сравнялся с Холандом по голам в 2023-м. Больше них в этом году никто не забил
Обладатель Золотого мяча догнал долговязоого норвежца
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" обыграл "Челси" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Карим Бензема забил один из голов "Мадрида" и сравнялся по забитым мячам в 2023-м с Эрилнгом Холандом.
Обладатель Золотого мяча открыл счет на 21-ой минуте встречи. Он добил мяч после того, как Кепа отбил удар Винисиуса.
У обоих форвардов по 18 мячей. Больше них никто не забил в этом году.
Карим Бензема провел в этом сезоне 33 матча, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач. У Холанда 45 забитых мячей в 39-ти играх. Также новрежец отдал 6 голевых передач.
18 - Ningún jugador de las cinco grandes ligas de Europa ha marcado más goles que el delantero del @realmadrid, Karim Benzema ????????, en 2023 entre todas las competiciones (18, mismos que Erling Braut Halaand ????????). Extraordinario. pic.twitter.com/gTJSbH7VQi— OptaJose (@OptaJose) April 12, 2023
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