  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бензема сравнялся с Холандом по голам в 2023-м. Больше них в этом году никто не забил

Общие новости
(1 голосов)

Обладатель Золотого мяча догнал долговязоого норвежца

Бензема сравнялся с Холандом по голам в 2023-м. Больше них в этом году никто не забил

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" обыграл "Челси" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Карим Бензема забил один из голов "Мадрида" и сравнялся по забитым мячам в 2023-м с Эрилнгом Холандом.

Обладатель Золотого мяча открыл счет на 21-ой минуте встречи. Он добил мяч после того, как Кепа отбил удар Винисиуса.

У обоих форвардов по 18 мячей. Больше них никто не забил в этом году.

Карим Бензема провел в этом сезоне 33 матча, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач. У Холанда 45 забитых мячей в 39-ти играх. Также новрежец отдал 6 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
АЕК Домагоя Виды выбил Олимпиакос с Кубка Греции
yellow-arrow
Хайдук Николы Калинича вышел в финал Кубка Хорватии
yellow-arrow
СМИ: Аль-Наср предложил Моуриньо 100 миллионов евро за два сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде