Балотелли может продолжить карьеру в Румынии
Итальянец имеет только одно условие
Football Italia / Автор неизвестен
Бухарестский "Рапид" хочет подписать нападающего "Сьона" Марио Балотелли, который летом станет свободным агентом.
Клуб уже провел переговоры с итальянцем – он поставил только одно условие. Марио хочет получать зарплату в 1 миллион евро за сезон.
32-летний форвард перешел в "Сен" летом прошлого года из турецкого клуба "Адана Демирспор". В текущем сезоне Балотелли провел 17 матчей в чемпионате Швейцарии, забил 6 голов и получил 9 желтых карточек.
Кроме Болотелли, "Рапид" нацелился на полузащитника молодежной команды лондонского "Арсенала" Каталина Киржана и хавбека "Риеки" Алена Халиловича, который в свое время подавал большие надежды в "Барселоне".
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