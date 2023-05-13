Балотелли может продолжить карьеру в Румынии

Бухарестский "Рапид" хочет подписать нападающего "Сьона" Марио Балотелли, который летом станет свободным агентом.

Клуб уже провел переговоры с итальянцем – он поставил только одно условие. Марио хочет получать зарплату в 1 миллион евро за сезон.

32-летний форвард перешел в "Сен" летом прошлого года из турецкого клуба "Адана Демирспор". В текущем сезоне Балотелли провел 17 матчей в чемпионате Швейцарии, забил 6 голов и получил 9 желтых карточек.

Кроме Болотелли, "Рапид" нацелился на полузащитника молодежной команды лондонского "Арсенала" Каталина Киржана и хавбека "Риеки" Алена Халиловича, который в свое время подавал большие надежды в "Барселоне".