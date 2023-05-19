Саудовская Аравия хочет вложиться в африканскую Суперлигу, чтобы лоббировать заявку на проведение ЧМ 2030
Недавно стороны подписали "договор о сотрудничестве"
Фото: fifa.com
Саудовская Аравия ведет переговоры с Конфедерацией футбола Африки (CAF) о финансировании Африканской Суперлиги на 200 миллионов долларов. Так в стране хотят заручиться поддержкой ФИФА для заявки на проведение чемпионата мира.
Сообщается, что по правилам ФИФА Азиатская футбольная конфедерация не может принимать Мундиаль до 2034-го после чемпионата мира в Катаре, но Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией все равно хотят подать совместную заявку на проведение турнира.
Проект Суперлиги активно продвигает глава ФИФА Джанни Инфантино и такое финансирование может репутационно помочь Саудовской Аравии в продвижении своей заявки.
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