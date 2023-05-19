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Саудовская Аравия хочет вложиться в африканскую Суперлигу, чтобы лоббировать заявку на проведение ЧМ 2030

Общие новости
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Недавно стороны подписали "договор о сотрудничестве"

Саудовская Аравия хочет вложиться в африканскую Суперлигу, чтобы лоббировать заявку на проведение ЧМ 2030

Фото: fifa.com

Новина українською

Саудовская Аравия ведет переговоры с Конфедерацией футбола Африки (CAF) о финансировании Африканской Суперлиги на 200 миллионов долларов. Так в стране хотят заручиться поддержкой ФИФА для заявки на проведение чемпионата мира.

Сообщается, что по правилам ФИФА Азиатская футбольная конфедерация не может принимать Мундиаль до 2034-го после чемпионата мира в Катаре, но Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией все равно хотят подать совместную заявку на проведение турнира.

Проект Суперлиги активно продвигает глава ФИФА Джанни Инфантино и такое финансирование может репутационно помочь Саудовской Аравии в продвижении своей заявки.

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В статье: Саудовская Аравия
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Источник:
theguardian.com

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