Саудовская Аравия хочет вложиться в африканскую Суперлигу, чтобы лоббировать заявку на проведение ЧМ 2030

Саудовская Аравия ведет переговоры с Конфедерацией футбола Африки (CAF) о финансировании Африканской Суперлиги на 200 миллионов долларов. Так в стране хотят заручиться поддержкой ФИФА для заявки на проведение чемпионата мира.

Сообщается, что по правилам ФИФА Азиатская футбольная конфедерация не может принимать Мундиаль до 2034-го после чемпионата мира в Катаре, но Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией все равно хотят подать совместную заявку на проведение турнира.

Проект Суперлиги активно продвигает глава ФИФА Джанни Инфантино и такое финансирование может репутационно помочь Саудовской Аравии в продвижении своей заявки.