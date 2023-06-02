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Кривцов официально остался без главного тренера в США

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"Интер Майами" уволил Фила Невилла

Кривцов официально остался без главного тренера в США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер Майами" объявил об отставке наставника команды Фила Невилла. Также клуб расстался с его помощником Джейсоном Крайсом.

Исполнять обязанности главного тренера будет Хавьер Моралес, который входил в тренерский штаб Невилла.

46-летний Невилл возглавлял "Интер Майами" с января 2021 года. До этого он на протяжении трех лет работал с женской сборной Англии. В данный момент команда занимает последнее, 15-е место в MLS - 15 очков в 15 матчах.

Отметим, что одним из владельцев "Интер Майами" является Дэвид Бэкхем. Кроме того, в составе американского клуба играет украинец Сергей Кривцов.

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В статье: Фил Невилл Интер Майами
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Источник:
intermiamicf.com

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