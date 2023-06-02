Кривцов официально остался без главного тренера в США
"Интер Майами" уволил Фила Невилла
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" объявил об отставке наставника команды Фила Невилла. Также клуб расстался с его помощником Джейсоном Крайсом.
Исполнять обязанности главного тренера будет Хавьер Моралес, который входил в тренерский штаб Невилла.
46-летний Невилл возглавлял "Интер Майами" с января 2021 года. До этого он на протяжении трех лет работал с женской сборной Англии. В данный момент команда занимает последнее, 15-е место в MLS - 15 очков в 15 матчах.
Отметим, что одним из владельцев "Интер Майами" является Дэвид Бэкхем. Кроме того, в составе американского клуба играет украинец Сергей Кривцов.
Club has parted ways with Phil Neville— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2023
The team has also announced that it has parted ways with Assistant Coach Jason Kreis. Inter Miami CF Assistant Coach Javier Morales will assume the role as Interim Head Coach effective immediately, while Assistant Coach Darren Powell, … pic.twitter.com/0vcrIpeZb8
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