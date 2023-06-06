CIES опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов. Холанд первый, Винисиус – второй, а Мбаппе – 10-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов. Список возглавляет Эрлинг Холанд, трансфер которого оценивается в 245,1 миллион евро.

В рейтинге подсчитывались две стоимости: актуальная и если бы по контракту у футболиста оставалось больше 3-х лет. Места в рейтинге определялись акутальной ценой, таким образом на место влияла продолжительность соглашения.

Если представить, что у всех футболистов в топе контракт рассчитан на 3 и больше лет, то самым дорогим является Винисиус Жуниор, а вторым – Килиан Мбаппе (в этом топе занимает только 10-е место).

В рейтинге 20 футболистов, трансфер которых оценивается в более чем 100 миллионов евро: