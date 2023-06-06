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CIES опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов. Холанд первый, Винисиус – второй, а Мбаппе – 10-й

Общие новости
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Рейтинг основывается также на продолжительности контракта

CIES опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов. Холанд первый, Винисиус – второй, а Мбаппе – 10-й

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов. Список возглавляет Эрлинг Холанд, трансфер которого оценивается в 245,1 миллион евро.

В рейтинге подсчитывались две стоимости: актуальная и если бы по контракту у футболиста оставалось больше 3-х лет. Места в рейтинге определялись акутальной ценой, таким образом на место влияла продолжительность соглашения.

Если представить, что у всех футболистов в топе контракт рассчитан на 3 и больше лет, то самым дорогим является Винисиус Жуниор, а вторым – Килиан Мбаппе (в этом топе занимает только 10-е место).

В рейтинге 20 футболистов, трансфер которых оценивается в более чем 100 миллионов евро:

  • 1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 245,1/245,1 млн евро;
  • 2. Винисиус Жуниор ("Реал") – 196,3/314,9;
  • 3. Букайо Сака ("Арсенал") – 195,8/195,8;
  • 4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) – 190,2/225,3;
  • 5. Родриго Гоэс ("Реал") – 184,5/218,5;
  • 6. Педри ("Барселона") – 178/178;
  • 7. Гави ("Барселона") – 174,1/174,1;
  • 8. Джамал Мусиала ("Бавария") – 170,2/170,2;
  • 9. Филип Фоден ("Манчестер Сити") – 166,8/166,8;
  • 10. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 163,2/261,8;
  • 11. Федерико Вальверде ("Реал") – 155,1/155,1;
  • 12. Габриэл Мартинелли ("Арсенал") – 152,9/152,9;
  • 13. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") – 122/122;
  • 14. Эдуардо Камавинга ("Реал") – 118,4/118,4;
  • 15. Йошко Гвардиол ("Лейпциг") – 114,9/114,9;
  • 16. Рафаэл Леау ("Милан") – 113,2/113,2;
  • 17. Эдер Милитао ("Реал") – 108,4/128,4;
  • 18. Родри ("Манчестер Сити") – 105/105;
  • 19. Энцо Фернандес ("Челси") – 103,1/103,1;
  • 20. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 100,7/100,7.
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В статье: CIES Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд
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Источник:
football-observatory.com

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