Сегодня День рождения отмечают сразу три великих французских футболиста: Зидан, Виейра и Тигана

23 июня, но в разные года, родились сразу три бывших футболиста национальной сборной Франции.

Зинедин Язид Зидан появился на свет в 1972 году в Марселе. Он начал свою карьеру в "Канне", позже выступал за "Бордо", но именно "Ювентус" и "Реал" сделали француза известным. В составе туринского и мадридского грандов Зизу выиграл 12 трофеев. Зидан тренировал "сливочных", он трижды выиграл с командой ЛЧ, по два раза Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

Zinedine Zidane turns 51 today, so to celebrate one of the greatest midfielders of all time, we thought we’d do a thread of some of his career highlights: ???????????? pic.twitter.com/IfiuFhHoGE — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 23, 2023

Жан Амаду Тигана родился в 1955 году. Он выступал за "Тулон", "Лион", "Бордо" и "Марсель". С 1980 по 1988 год защищал цвета сборной Франции. Тигана – чемпион Франции в составе "Бордо" и "Марселя", он выигрывал ЕВРО-1984 с "триколор" и становился бронзовым призером Мундиаля в 1986-м. После окончания карьеры игрока стал работать наставником, но с начала прошлой декады его тренерский путь прервался.

145 games. 2 trophies. A lot of toothpicks.



We hope Jean Tigana is having an excellent birthday. ???? pic.twitter.com/uePgNbCckZ — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 23, 2023

Патрик Донале Виейра родился в 1976 году. Вместе с Зиданом стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года. Получил широкую известность, будучи игроком лондонского "Арсенала" в период с 1996-го по 2005 год. Также выступал за "Ювентус", "Канн", "Интер" и "Манчестер Сити". Сегодня Виейра также тренирует, он работал с молодежкой "горожан", "Нью-Йорк Сити", "Ниццей" и "Кристал Пэлас".