Сегодня День рождения отмечают сразу три великих французских футболиста: Зидан, Виейра и Тигана

23 июня, но в разные года, родились сразу три бывших футболиста национальной сборной Франции.

Зинедин Язид Зидан появился на свет в 1972 году в Марселе. Он начал свою карьеру в "Канне", позже выступал за "Бордо", но именно "Ювентус" и "Реал" сделали француза известным. В составе туринского и мадридского грандов Зизу выиграл 12 трофеев. Зидан тренировал "сливочных", он трижды выиграл с командой ЛЧ, по два раза Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

Zinedine Zidane turns 51 today, so to celebrate one of the greatest midfielders of all time, we thought we’d do a thread of some of his career highlights: ???????????? pic.twitter.com/IfiuFhHoGE