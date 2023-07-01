Аль-Наср может подписать голкипера Севильи
Клуб ищет замену травмированному гокпиперу
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Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в подписании марокканского вратаря "Севильи" Яссина Боно.
Клуб ищет замену колумбийскому вратарю Давиду Оспине, который получил травму. Боно заинтересовал саудовский клуб после яркого сезона, в котором голкипер выиграл в составе "Севильи" Лигу Европы.
Отмечается, что интерес к Яссину проявляют также некоторые европейские клубы и ещё одна арабская команда, однако все они пока далеки от трансфера.
Как известно, за "Аль-Наср" выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.
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