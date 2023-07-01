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Аль-Наср может подписать голкипера Севильи

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Клуб ищет замену травмированному гокпиперу

Аль-Наср может подписать голкипера Севильи

фото - Getty Images

Новина українською

Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в подписании марокканского вратаря "Севильи" Яссина Боно.

Клуб ищет замену колумбийскому вратарю Давиду Оспине, который получил травму. Боно заинтересовал саудовский клуб после яркого сезона, в котором голкипер выиграл в составе "Севильи" Лигу Европы.

Отмечается, что интерес к Яссину проявляют также некоторые европейские клубы и ещё одна арабская команда, однако все они пока далеки от трансфера.

Как известно, за "Аль-Наср" выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

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В статье: Аль-Наср Севилья Яссин Буну
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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