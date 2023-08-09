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38-летний Милош Нинкович объявил о завершении игровой карьеры

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Хавбек последние годы выступал в Австралии

38-летний Милош Нинкович объявил о завершении игровой карьеры

instagram.com/milos_ninkovic_official

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Бывший полузащитник "Динамо" Милош Нинкович, выступающий за автсралийский "Вестерн Сидней Уондерерс", сообщил о том, что его профессиональная карьера игрока приходит к концу.

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"Я очень счастлив из-за того, что клуб дал мне возможность сыграть еще один сезон. Скорее всего, он будет моим последним, и я хочу закончить его на хорошей ноте", - написал 38-летний Нинкович в Инстаграм.

Напомним, что серб провел в киевском "Динамо" девять лет, выступая за клуб с 2004 по 2013 года. Вместе с "Динамо" Милош выиграл 4 чемпионата Украины, 3 Кубка страны и 4 становился обладателем Суперкубка.

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В статье: Милош Нинкович
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