Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нинкович: Для меня Динамо – это Барселона Восточной Европы
Милош вспомнил годы, проведенные в Украине
Экс-хавбек "
"Прежде всего для меня "Динамо" – это "Барселона" Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не "Динамо", я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.
Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в "Динамо" это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как "Барселона", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет", - сказал Нинкович.
Популярное сейчас
- Клуб выскочек. Неожиданные сборные, оказавшиеся в полуфинале Чемпионата мира
- Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)
- "Этот пенальти нас убил". Хавбек сборной Хорватии - о поражении от Аргентины
- Поворознюк: Козловский - не мышь. Он целая крыса, чтобы так воровать у народа
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО