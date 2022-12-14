Нинкович: Для меня Динамо – это Барселона Восточной Европы

Экс-хавбек " Динамо " Милош Нинкович, который выступал за кивлян с 2004 по 2013 год, поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в Украине.

"Прежде всего для меня "Динамо" – это "Барселона" Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не "Динамо", я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.

Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в "Динамо" это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как "Барселона", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет", - сказал Нинкович.