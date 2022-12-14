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Нинкович: Для меня Динамо – это Барселона Восточной Европы

Премьер-лига
(2 голосов)

Милош вспомнил годы, проведенные в Украине

Нинкович: Для меня Динамо – это Барселона Восточной Европы

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Милош Нинкович, который выступал за кивлян с 2004 по 2013 год, поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в Украине.

"Прежде всего для меня "Динамо" – это "Барселона" Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не "Динамо", я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.

Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в "Динамо" это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как "Барселона", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет", - сказал Нинкович.

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В статье: Милош Нинкович Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Antologtut
14.12.2022 в 18:26
Якщо вдаватися в якісь паралелі, то Динамо це скоріше Реал, а ось Шахтар це Барса, на мою скромну думку...) Може Нінкович мріяв про Барселону, тому така в нього асоціація...
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oleg.m.3972 (Харьков)
14.12.2022 в 17:50
А он сам - Месси Восточной Европы...
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