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Рафинья заменит в сборной Бразилии Винисиуса

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Рафинья получил приглашение в селесао

Рафинья заменит в сборной Бразилии Винисиуса

Фото: twitter.com/LUFC

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Барселоны" вызван в сборную Бразилии из-за травмы Винисиуса – игрок "Реала" выбыл на 6 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Рафинья дебютировал за сборную 2021 году, провел 16 матчей и отличился 5 голами.

В стартовых турах отбора ЧМ-2026 Бразилия сыграет с Боливией и Перу, матчи пройдут 8 и 12 сентября.

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В статье: Бразилия Рафинья
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Источник:
CBF Futebol

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