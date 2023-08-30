Рафинья заменит в сборной Бразилии Винисиуса
Рафинья получил приглашение в селесао
Фото: twitter.com/LUFC
Вингер "Барселоны" вызван в сборную Бразилии из-за травмы Винисиуса – игрок "Реала" выбыл на 6 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
Рафинья дебютировал за сборную 2021 году, провел 16 матчей и отличился 5 голами.
В стартовых турах отбора ЧМ-2026 Бразилия сыграет с Боливией и Перу, матчи пройдут 8 и 12 сентября.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:CBF Futebol
Популярное сейчас
- Плей-офф раунд ЛЧ. Везение Галатасарая и долгожданное возвращение Браги
- ВСУ на Запорожском направлении ликвидировали российского хоккеиста Гвоздика
- Линекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов
- Днепру-1 тяжело найти тренера, кто возглавит Зорю, феерия от Симеоне. Главные новости за 28 августа
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн