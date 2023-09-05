Легенда Интера возглавил Ференцварош

"Ференцварош" определился с новым главным тренером. Команду возглавил Деян Станкович, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Детали сотрудничества между сторонами не раскрываются.

Последним местом работы 44-летнего серба была "Сампдория", которую он не смог удержать в чемпионате Италии-2022/23. Ранее он также тренировал "Удинезе", "Интер" и "Црвену Звезду".

К слову, в качестве игрока Станкович выступал в Серии А за "Лацио" и"Интер".

Напомним, в июле после провала в квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" уволил россиянина Станислава Черчесова. Исполняющим обязанности тренера был назначен Чаба Мате. Под его руководством "фради" прошли в групповой этап Лиги конференций.