Перенаправил предупреждение на судью. В благотворительном матче произошел уникальный инцидент
Судья не понял, как отреагировать
Фото: twitter.com
Вчера прошел благотворительный матч между ФК "Сайдмен" и командой YouTube-блогеров, который закончился со счетом 8:5.
На 78-й минуте матча блогер Макс Фош использовал карточку UNO "реверс", когда судья Марк Клаттенбург показал ему желтую карточку за нарушение.
Таким образом Фош перенаправил предупреждение на самого судью - и тот не понял, как на это реагировать.
На матче было собрано более 2-х миллионов фунтов.
The reverse card of UNO ????pic.twitter.com/uIF4NpIKVl— Out Of Context "Soccer" (@ocontextsoccer) September 9, 2023
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