  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Перенаправил предупреждение на судью. В благотворительном матче произошел уникальный инцидент

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Судья не понял, как отреагировать

Перенаправил предупреждение на судью. В благотворительном матче произошел уникальный инцидент

Фото: twitter.com

Новина українською

Вчера прошел благотворительный матч между ФК "Сайдмен" и командой YouTube-блогеров, который закончился со счетом 8:5.

На 78-й минуте матча блогер Макс Фош использовал карточку UNO "реверс", когда судья Марк Клаттенбург показал ему желтую карточку за нарушение.

Таким образом Фош перенаправил предупреждение на самого судью - и тот не понял, как на это реагировать.

На матче было собрано более 2-х миллионов фунтов.

По теме
yellow-arrow
Канада победила США в матче за бронзу чемпионата мира по баскетболу
yellow-arrow
Бывший нападающий Динамо начал драку и скрылся с места происшествия
yellow-arrow
В отеле Криштиану Роналду в Марокко разместились беженцы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: благотворительность
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде