Перенаправил предупреждение на судью. В благотворительном матче произошел уникальный инцидент

Вчера прошел благотворительный матч между ФК "Сайдмен" и командой YouTube-блогеров, который закончился со счетом 8:5.

На 78-й минуте матча блогер Макс Фош использовал карточку UNO "реверс", когда судья Марк Клаттенбург показал ему желтую карточку за нарушение.

Таким образом Фош перенаправил предупреждение на самого судью - и тот не понял, как на это реагировать.

На матче было собрано более 2-х миллионов фунтов.