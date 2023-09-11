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Новак Джокович в финале US Open обыграл россиянина Медведева и побил несколько рекордов

Общие новости
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Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале Большого шлема

Новак Джокович в финале US Open обыграл россиянина Медведева и побил несколько рекордов

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Новак Джокович в финале US Open обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. На счету 27-летнего россиянина 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта. У 36-летнего серба эйс, 4 ошибки на второй подаче и пять выигранных брейк-пойнтов.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале "Большого шлема". Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля на два шлема.

Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. Джокович - самый возрастной чемпион US Open (36 лет). Он побил рекорд Кена Роузуолла, установленный в 1970-м.

Для Новака это третий титул на "Больших шлемах" в этом сезоне - ранее он победил на Australian Open и "Ролан Гаррос".

Джокович в четвертый раз в карьере взял три "Больших шлема" за год - еще ему это удавалось в 2011-м, 2015-м и 2021-м. Он стал первым мужчиной, который провел четыре сезона с тремя титулами на ТБШ.

После победы на US Open Новак Джокович поднялся на первую строчку рейтинга ATP.


Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия) - Даниил Медведев (Россия) - 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

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В статье: Новак Джокович us open
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Комментарии (1)
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Мирослав (Львів)
11.09.2023 в 13:12
Цікаво, як же можна перемогти в сеті 6:3, не вигравши брейк-пойнт?
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