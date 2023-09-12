Шотландия - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Исторический товарищеский матч – смотреть прямую трансляцию
Фото: twitter.com/ScotlandNT/Автор - невідомий
Шотландия и Англия в особенной игре отмечают 150-летие первого международного матча в футбольной истории.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Товарищеский матч
12 сентября 2023. Глазго, “Хэмпден Парк”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Трансляція матчу Україна - АнгліяСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Шахтер ждет 5 млн от Челси, Азар намекает на завершение карьеры, украинцы будут судить матч отбора к Евро-2024. Главные новости за 7 сентября
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн