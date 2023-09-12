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Шотландия - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Исторический товарищеский матч – смотреть прямую трансляцию

Шотландия - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/ScotlandNT/Автор - невідомий

Новина українською

Шотландия и Англия в особенной игре отмечают 150-летие первого международного матча в футбольной истории.

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Товарищеский матч

12 сентября 2023. Глазго, “Хэмпден Парк”

Шотландия 21:45 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна - Англія
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