Противостояние с 150-летней историей. Анонс и прогноз товарищеского матча Шотландия - Англия

Товарищеский матч

12 сентября 2023. Глазго, “Хэмпден Парк”

Шотландия 21:45 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Шотландия и Англия в особенной игре отмечают 150-летие первого международного матча в футбольной истории.

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История противостояния

Первым официально признанным ФИФА матчем между сборными считается именно поединок между Шотландией и Англией 30 ноября 1872 на крикетном стадионе “Гамильтон Кресент” в Глазго. Матч закончился со счетом 0:0. Что интересно, 0:0 команды сыграли и в своей последней встрече, в групповом раунде Евро-2020. Всего в 150-летней истории противостоянии только четыре игры закончились нулевой ничьей.

Предстоящий матч между Шотландией и Англии будет 116-м в их истории. У Англии 48 побед, у Шотландии – 41.

На заре футбольной истории Шотландия была доминирующей силой, и выиграла у Англии десять из 16 первых матчей. “Тартановая армия” была успешнее и в 1920-30-х годах.

Перелом в пользу Англии начался с 1950-х годов. В 50 матчах начиная со второй половины прошлого столетия Англия выиграла 29 матчей против 11 у Шотландии. При этом сравнятся по победам с Шотландией Англии удалось только в 1983 году.

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В последний раз Шотландия победила Англию в 1999 году. С тех пор – 37 лет, 11 игр и ни одного успеха в противостоянии с “южанами”.

Всего в 115 матчах команды на двоих забили 377 гола – у Англии 203, у Шотландии 174.

Новости Шотландии и Англии

Шотландии нужно набрать всего два очка в трех последних матчах отбора, чтобы пробиться на Евро-2024. Команда Стива Кларка впечатляющие проводит квалификацию, выиграв пока все пять матчей в своей группе (Кипр, Испания, Норвегия, Грузия, Кипр). Помимо всего прочего, Шотландия пропустила всего один гол в отбор. Лучший бомбардир – Скотт Мактомини, у которого уже шесть мячей в квалификации.

Англия будет играть против Шотландии на фоне невыразительной игры с Украиной (1:1). Гарет Саутгейт признал, что у его команды мало что получалось в атаке, но открыто тренер “трех львов” свою команду не критиковал. Саутгейту досталось за выпуск с старте ветеранов Магуайра и Хендерсона, но пока ничего не указывает на то, что тренер “трех львов” изменит своей лояльности к старожилам сборной. Тем не менее, Англия, как и Шотландия, в шаге от того, чтобы пробиться на чемпионате Европы.

Статистика команд, цифры и факты

Англия выиграла восемь из 12 последних матчей с Шотландией. На “Хэмпден Парк” у Англии две победы и две ничьи в последних четырех матчах.

Шотландия проиграла всего один из последних 19 домашних матчей во всех турнирах.

Украине удалось стать первой командой в 12 последних матчах Англии, которой удалось забить “трем львам” гол в первом тайме.

Шотландия выиграла 15 из 21 последних своих матчей (три ничьи, три поражения). В пяти последних матчах – только победы и как минимум два забитых гола.

Скотт Мактомини забивал голы в трех последних домашних матчах Шотландии.

Харри Кейн поучаствовал в 30 голах в 28 последних матчах Англии (24 гола, шесть ассистов)

Где смотреть матч Шотландия – Англия

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Ставки и Коэффициенты на матч Шотландия – Англия

Прогноз на матч Шотландия – Англия от UA-Football

Шотландия впечатляет своей игрой и результатами, об Англии тоже было хорошее мнение до последнего матча с Украиной. Это будет особый товарищеский матч, но все же – товарищеский, что позволит командам действовать посвободнее. Но голов вероятно много не будет. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.