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Гарет Бейл будет представлен в электронном симуляторе гольфа в качестве профессионального игрока

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Гарет Бейл будет представлен в электронном симуляторе гольфа в качестве профессионального игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Реала", "Тоттенхэма" и сборной Уэльса Гарет Бэйл стал частью электронного симулятора гольфа PGA Tour 2K23. Об этом сообщает The Sun.

Он может появиться во время каждого запуска симулятора. На видео, которое было записано во время игры, слышен настоящий голос Бейла и видно его лицо.

Это стало возможным после того, как Бэйл недавно попробовал свои силы на BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am. В симуляторе он играет роль профессионального игрока в гольф.

Также известно, что вскоре Бэйл, а также другой звездный гольфист из другого вида спорта Новак Джокович, примут участие в матче всех знаменитостей, который запланирован на конец сентября.

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В статье: Гарет Бэйл гольф
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Источник:
The Sun

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