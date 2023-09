Гарет Бейл будет представлен в электронном симуляторе гольфа в качестве профессионального игрока

Бывший нападающий "Реала", "Тоттенхэма" и сборной Уэльса Гарет Бэйл стал частью электронного симулятора гольфа PGA Tour 2K23. Об этом сообщает The Sun.

Он может появиться во время каждого запуска симулятора. На видео, которое было записано во время игры, слышен настоящий голос Бейла и видно его лицо.

Gareth Bale is becoming a playable character on the PGA Tour golf video game ⛳ pic.twitter.com/tOuSf2xLFn