Гарет Бейл будет представлен в электронном симуляторе гольфа в качестве профессионального игрока
Игры FIFA или PES уже позади в карьере валлийца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Реала", "Тоттенхэма" и сборной Уэльса Гарет Бэйл стал частью электронного симулятора гольфа PGA Tour 2K23. Об этом сообщает The Sun.
Он может появиться во время каждого запуска симулятора. На видео, которое было записано во время игры, слышен настоящий голос Бейла и видно его лицо.
Gareth Bale is becoming a playable character on the PGA Tour golf video game ⛳ pic.twitter.com/tOuSf2xLFn— ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2023
Это стало возможным после того, как Бэйл недавно попробовал свои силы на BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am. В симуляторе он играет роль профессионального игрока в гольф.
Также известно, что вскоре Бэйл, а также другой звездный гольфист из другого вида спорта Новак Джокович, примут участие в матче всех знаменитостей, который запланирован на конец сентября.
Популярное сейчас
- Верес впервые победил, МХ 1925 не банкрот, а пятый, Ворскла снова в зоне еврокубков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Германия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО