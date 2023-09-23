Клубы с российского чемпионата летом заработали более 100 миллионов евро на трансферах из-за границы

Российская Премьер-лига стала 12-м чемпионатом в мире по количеству доходов от трансферов прошлым летом. Более 80% этой суммы – это деньги от зарубежных клубов. Об этом в своем материале сообщает Tribuna.com.

Согласно информации Transfermarkt, РПЛ заработала 123,8 млн евро на трансферах. В том числе 102,33 млн евро из этой суммы от зарубежных клубов..

Самым дорогим получился переход Малкома из "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро. Также стоит отметить клуб из топ-5 еврочемпионатов "Реал Сосьедад", заплативший "Динамо" Москве 13 миллионов евро.

Tribuna.com отмечает, что, например, "Зенит" заплатит после этого трансфера 1,25 миллиона евро налога на прибыль в казну РФ.

В общей сложности было продано с чемпионата России 11 футболистов, а также еще трое ушли в аренду.