Клубы с российского чемпионата летом заработали более 100 миллионов евро на трансферах из-за границы
Саудовская Аравия – самый большой донор террористов
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Российская Премьер-лига стала 12-м чемпионатом в мире по количеству доходов от трансферов прошлым летом. Более 80% этой суммы – это деньги от зарубежных клубов. Об этом в своем материале сообщает Tribuna.com.
Согласно информации Transfermarkt, РПЛ заработала 123,8 млн евро на трансферах. В том числе 102,33 млн евро из этой суммы от зарубежных клубов..
Самым дорогим получился переход Малкома из "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро. Также стоит отметить клуб из топ-5 еврочемпионатов "Реал Сосьедад", заплативший "Динамо" Москве 13 миллионов евро.
Tribuna.com отмечает, что, например, "Зенит" заплатит после этого трансфера 1,25 миллиона евро налога на прибыль в казну РФ.
В общей сложности было продано с чемпионата России 11 футболистов, а также еще трое ушли в аренду.
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