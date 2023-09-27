Бывший игрок ПСЖ Дракслер выбрал лучшего между Месси, Мбаппе и Неймаром
Выбирал между бывшими одноклубниками
Фото: пресслужби ФК "Аль Ахлі"
Полузащитник "Аль-Ахли" Юлиан Дракслер выбрал лучшего экс-одноклубника по "ПСЖ" между нападающими Килианом Мбаппе, Неймаром и Лионелем Месси.
"Мой выбор всегда будет в пользу Месси. Я скажу то же самое в любой день", - приводит слова Дракслера Inter Miami FC Hub в соцсетях.
Прошлый сезон Дракслер провел в аренде в лиссабонской "Бенфике", за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.
Юлиан Дракслер перешел в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в 2017 году. Тогда парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Ранее стало известно, что немецкий футболист подписал контракт с катарским клубом "Аль-Ахли".
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