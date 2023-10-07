Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли. Бензема мог спасти команду, но вмешался VAR
Обзор матча Аль-Иттихад - Аль-Ахли
Фото: twitter.com/Benzema
6 октября в рамках 9 тура чемпионата Саудовской Аравии встретились "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли". Команды играли в Джидде на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".
Счет открыл игрок "Аль-Ахли", полузащитник Франк Кессье забил на 31 минуте матча, ассистом отметился Фирас Аль-Бурайкан. Только во втором тайме удалось забить Кариму Бензема, но в игру вмешался VAR и гол пришлось отменить.
"Аль-Ахли" хоть и с минимальным счетом, но побеждает "Аль-Иттихад", после этой игры "Аль-Ахли" занимает пятую строчку в турнирной таблице, а "Аль-Иттихад" четвертую. Возглавляет турнирную таблицу "Аль-Таавун".
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