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Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли. Бензема мог спасти команду, но вмешался VAR

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Обзор матча Аль-Иттихад - Аль-Ахли

Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли. Бензема мог спасти команду, но вмешался VAR

Фото: twitter.com/Benzema

UA-Футбол
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6 октября в рамках 9 тура чемпионата Саудовской Аравии встретились "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли". Команды играли в Джидде на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

Счет открыл игрок "Аль-Ахли", полузащитник Франк Кессье забил на 31 минуте матча, ассистом отметился Фирас Аль-Бурайкан. Только во втором тайме удалось забить Кариму Бензема, но в игру вмешался VAR и гол пришлось отменить.

"Аль-Ахли" хоть и с минимальным счетом, но побеждает "Аль-Иттихад", после этой игры "Аль-Ахли" занимает пятую строчку в турнирной таблице, а "Аль-Иттихад" четвертую. Возглавляет турнирную таблицу "Аль-Таавун".

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В статье: Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Ахли (Джидда)
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