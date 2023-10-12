Протокол ВАР могут изменить, чтобы останавливать матчи после ошибочных решений. Разговор судей хотят вывести в трансляцию
Отмененный гол Диаса приведет к реформам
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) может изменить протокол использования ВАР. К возможнымм реформам приведет ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:1).
В первую очередь, разговоры судей хотят сделать доступными во время трансляций матча и на стадионе, чтобы сделать принятие решений более открытыми. Глава Марк Буллингем Ifab утверждает, что это выгодно и с маркетинговой точки зрения, но проблемой является то, что работа судьи и так достаточно сложна и вызывает стресс. Доступность разговора тысячам и миллионам зрителей сделает это ещё сложнее.
Также хотят изменить сам протокол использования ВАР, согласно которому нельзя останавливать матч, который уже продолжили из-за неправильно принятого решения. Именно поэтому судьи были бессильны в эпизоде с голом Луиса Диаса.
В последнюю очередь рассматривается возможность использования ВАР во время штрафных или угловых. На даный видео ассистент рефери используется при голах, пенальти и прямых красных.
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