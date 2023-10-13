Защитник Шахтера сыграл в исторической игре. Грузия - Таиланд 8:0. Видео голов и обзор матча
Грузинская команда поиздевалась над соперником
Фото: facebook.com/FootballAssociationOfThailand
Сборная Грузии нанесла разгромное поражение Таиланду в рамках товарищеской игры. Грузины забили восемь безответных мячей. Это рекордная победа в истории грузинской команды.
Зурико Давиташвили оформил дубль, а Жорж Микаутадзе стал автором покера. Еще по одному голу забили Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия.
К историческому успеху "крестоносцев" присоединился и защитник "Шахтера" Иракли Азаров. Он вышел на замену на 74-й и минуте. Другой грузинский игрок "горняков" Георгий Гочолеишвили даже не попал в заявку на игру.
Следующий свой матч Грузия сыграет против Кипра в рамках квалификации Евро-2024. Встреча запланирована на 15 октября.
Товарищеский матч, 12 октября
Грузия - Таиланд 8:0
Голы: Давиташвили, 9, 44, Лочошвили, 12, Микаутадзе, 24, 37, 41, 56, Кварацхелия, 66.
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