Защитник Шахтера сыграл в исторической игре. Грузия - Таиланд 8:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Грузии нанесла разгромное поражение Таиланду в рамках товарищеской игры. Грузины забили восемь безответных мячей. Это рекордная победа в истории грузинской команды.

Зурико Давиташвили оформил дубль, а Жорж Микаутадзе стал автором покера. Еще по одному голу забили Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия.

К историческому успеху "крестоносцев" присоединился и защитник "Шахтера" Иракли Азаров. Он вышел на замену на 74-й и минуте. Другой грузинский игрок "горняков" Георгий Гочолеишвили даже не попал в заявку на игру.

Следующий свой матч Грузия сыграет против Кипра в рамках квалификации Евро-2024. Встреча запланирована на 15 октября.

Товарищеский матч, 12 октября

Грузия - Таиланд 8:0

Голы: Давиташвили, 9, 44, Лочошвили, 12, Микаутадзе, 24, 37, 41, 56, Кварацхелия, 66.