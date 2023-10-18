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Неймар со слезами на глазах покинул поле. Бразилец получил повреждение и рискует пропустить полгода

Общие новости
(1 голосов)

Очередная травма Неймара

Неймар со слезами на глазах покинул поле. Бразилец получил повреждение и рискует пропустить полгода

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче отбора на ЧМ 2026 в Южной Америке между Уругваем и Бразилией (2:0) получил повреждение один из лидеров бразильцев - Неймар.

Нападающий бразильской сборной покинул поле со слезами на глазах в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу уругвайцев. Со стадиона Неймар выходил уже на костылях. Вероятно, футболист получил серьезное повреждение и может пропустить полгода из-за травмы колена.

Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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В статье: Бразилия Неймар Уругвай
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Источник:
globo

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
18.10.2023 в 09:56
На жаль великі мастера викликають заздрість у опонентів... А враховуючи, що нерідко Неймар відверто потішається своєю зверхністю над суперниками, то ті не залишаючись у боргу луплять його! Так я за магію, а не за битися-боротися, проте Неймару теж потрібно зважати на оточуючих... І більше проявляти ЕФЕКТИВНІСТЬ ніж ефектність на галявині!
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