Неймар со слезами на глазах покинул поле. Бразилец получил повреждение и рискует пропустить полгода
Очередная травма Неймара
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В матче отбора на ЧМ 2026 в Южной Америке между Уругваем и Бразилией (2:0) получил повреждение один из лидеров бразильцев - Неймар.
Нападающий бразильской сборной покинул поле со слезами на глазах в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу уругвайцев. Со стадиона Неймар выходил уже на костылях. Вероятно, футболист получил серьезное повреждение и может пропустить полгода из-за травмы колена.
Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.
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