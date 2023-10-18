Кресты и мениск. Неймар будет прооперирован

Стала известна конкретика по травме форварда сборной Бразилии и саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймара, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

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Как сообщает пресс-служба"Аль-Хиляля", игроку понадобится операция.

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"Медицинские тесты, которые прошёл Неймар, подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже", — говорится в сообщении клуба.

Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма.

Неймар перешёл в "Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.