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Эрлинг Холанд – владелец трофея Герда Мюллера. Он лучший бомбардир по версии France Football

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Левандовский получил этот трофей, когда Лео взял Золотой мяч

Эрлинг Холанд – владелец трофея Герда Мюллера. Он лучший бомбардир по версии France Football

Getty Images / Global Images Ukraine

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Эрлинг Холанд стал обладателем трофея Герда Мюллера: этот приз вручается лучшему бомбардиру года по версии France Football. В прошлом сезоне норвежец поставил рекорд по голам за один сезон в АПЛ.

Тогда Эрлинг забил 33 мяча в матчах Премьер-лиги. Это лучший показатель за 38-матчевую историю турнира.

Ранее France Football наградили Винисиуса Жуниора трофеем Сократеса (вручается за достижения в благотворительности), а также Джуда Беллингема трофеем Копа (лучший молодой игрок года).

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В статье: Герд Мюллер Эрлинг Холанд france football
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