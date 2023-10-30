Эрлинг Холанд – владелец трофея Герда Мюллера. Он лучший бомбардир по версии France Football
Левандовский получил этот трофей, когда Лео взял Золотой мяч
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Эрлинг Холанд стал обладателем трофея Герда Мюллера: этот приз вручается лучшему бомбардиру года по версии France Football. В прошлом сезоне норвежец поставил рекорд по голам за один сезон в АПЛ.
Тогда Эрлинг забил 33 мяча в матчах Премьер-лиги. Это лучший показатель за 38-матчевую историю турнира.
Ранее France Football наградили Винисиуса Жуниора трофеем Сократеса (вручается за достижения в благотворительности), а также Джуда Беллингема трофеем Копа (лучший молодой игрок года).
Erling Haaland from @ManCity is the Gerd Muller Award winner! ????⚽️????#tropheeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/Apu60aJ0fW— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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