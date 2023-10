Эрлинг Холанд – владелец трофея Герда Мюллера. Он лучший бомбардир по версии France Football

Эрлинг Холанд стал обладателем трофея Герда Мюллера: этот приз вручается лучшему бомбардиру года по версии France Football. В прошлом сезоне норвежец поставил рекорд по голам за один сезон в АПЛ.

Тогда Эрлинг забил 33 мяча в матчах Премьер-лиги. Это лучший показатель за 38-матчевую историю турнира.

Ранее France Football наградили Винисиуса Жуниора трофеем Сократеса (вручается за достижения в благотворительности), а также Джуда Беллингема трофеем Копа (лучший молодой игрок года).

