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"Можете прислать мне трофей?" - Линекер прокомментировал внезапное "завоевание" Золтого мяча-1986

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Гари всегда умел правильно пошутить

"Можете прислать мне трофей?" - Линекер прокомментировал внезапное "завоевание" Золтого мяча-1986

Sportbox

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30 октября, на вручении Золотого мяча от France Football на официальном аккаунте премии в сети Twitter Гари Линекера представили как победителя награды в 1986 году, в то время как ЗМ выиграл форвард "Динамо" Игорь Беланов.

Читайте такжеЛинекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов

Сам Линекер в шутливом тоне отреагировал на ошибку СММ-щиков.

"Меня такое устраивает. Можете прислать мне трофей, пожалуйста?", – написал Линекер, добавив смеющийся смайлик.

Интересно, что France Football так и не извинился перед Белановым за ошибку.

Ранее Линекер заявлял, что Золотой мяч-1986 должен был завоевать именно он.

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Игорь Беланов Золотой мяч Гари Линекер
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