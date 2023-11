"Можете прислать мне трофей?" - Линекер прокомментировал внезапное "завоевание" Золтого мяча-1986

30 октября, на вручении Золотого мяча от France Football на официальном аккаунте премии в сети Twitter Гари Линекера представили как победителя награды в 1986 году, в то время как ЗМ выиграл форвард "Динамо" Игорь Беланов.

Сам Линекер в шутливом тоне отреагировал на ошибку СММ-щиков.

"Меня такое устраивает. Можете прислать мне трофей, пожалуйста?", – написал Линекер, добавив смеющийся смайлик.

Интересно, что France Football так и не извинился перед Белановым за ошибку.

Ранее Линекер заявлял, что Золотой мяч-1986 должен был завоевать именно он.

