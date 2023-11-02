"Можете прислать мне трофей?" - Линекер прокомментировал внезапное "завоевание" Золтого мяча-1986
Гари всегда умел правильно пошутить
Sportbox
30 октября, на вручении Золотого мяча от France Football на официальном аккаунте премии в сети Twitter Гари Линекера представили как победителя награды в 1986 году, в то время как ЗМ выиграл форвард "Динамо" Игорь Беланов.
Сам Линекер в шутливом тоне отреагировал на ошибку СММ-щиков.
"Меня такое устраивает. Можете прислать мне трофей, пожалуйста?", – написал Линекер, добавив смеющийся смайлик.
Интересно, что France Football так и не извинился перед Белановым за ошибку.
Ранее Линекер заявлял, что Золотой мяч-1986 должен был завоевать именно он.
I’ll take that. Could you send me the trophy please? ???? https://t.co/yi21f9XD1Z— Gary Lineker (@GaryLineker) October 30, 2023