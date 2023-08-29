Линекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов

Экс-форвард сборной Англии Гарри Линекер высказал мнение, что в 1986 году именно он должен был получить от France Football "Золотой мяч" лучшему игроку Европы, а не Игорь Беланов.

"Индивидуальные награды, несомненно, многое значат для меня. Тот, кто говорит иначе, лукавит. Мы, футболисты, живем цифрами, своей статистикой. Мы немного похожи на спринтеров, которые борются за победу на стометровке в личных соревнованиях, но также участвуют и в эстафете 4х100 метров.

В футболе, конечно, берет верх командный фактор. Но ты, бомбардир, для того и существуешь, чтобы забивать и забивать больше, чем все остальные. Поэтому да, индивидуальные награды имеют значение, особенно в моем случае, когда я выигрывал больше личных трофеев, чем командных.

Я должен был выиграть "Золотой мяч" в 1986 году. Если я о чем-то и жалею, то только об этом. В то время на эту награду могли претендовать только европейские игроки, поэтому Диего Марадона остался в стороне, иначе он выиграл бы его без всяких сомнений.

Был Диего, а за ним – остальной мир. Он был из другого измерения. Но если не брать его в расчет, то я считаю, что заслужил выиграть "Золотой мяч" в том году.

Игорь Беланов провел очень хороший матч на чемпионате мира (вероятно, речь об игре 1/8 финала СССР – Бельгия 3:4, где Беланов сделал хет-трик – прим.), и все восточноевропейские журналисты объединились и массово проголосовали за него.

Тем не менее, сейчас, когда я знаю, что он посещает украинских бойцов на фронте и использует свой трофей, чтобы вдохновлять их, мне больше нечего сказать, кроме того, что он молодец и заслужил это", – сказал Линекер в интервью L 'Equipe.