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Линекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов

Англия
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Ну и Марадона был отдельно, но он был аргентинцем

Линекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов

Фото: twitter.com/GaryLineker/

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии Гарри Линекер высказал мнение, что в 1986 году именно он должен был получить от France Football "Золотой мяч" лучшему игроку Европы, а не Игорь Беланов.

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"Индивидуальные награды, несомненно, многое значат для меня. Тот, кто говорит иначе, лукавит. Мы, футболисты, живем цифрами, своей статистикой. Мы немного похожи на спринтеров, которые борются за победу на стометровке в личных соревнованиях, но также участвуют и в эстафете 4х100 метров.

В футболе, конечно, берет верх командный фактор. Но ты, бомбардир, для того и существуешь, чтобы забивать и забивать больше, чем все остальные. Поэтому да, индивидуальные награды имеют значение, особенно в моем случае, когда я выигрывал больше личных трофеев, чем командных.

Я должен был выиграть "Золотой мяч" в 1986 году. Если я о чем-то и жалею, то только об этом. В то время на эту награду могли претендовать только европейские игроки, поэтому Диего Марадона остался в стороне, иначе он выиграл бы его без всяких сомнений.

Был Диего, а за ним – остальной мир. Он был из другого измерения. Но если не брать его в расчет, то я считаю, что заслужил выиграть "Золотой мяч" в том году.

Игорь Беланов провел очень хороший матч на чемпионате мира (вероятно, речь об игре 1/8 финала СССР – Бельгия 3:4, где Беланов сделал хет-трик – прим.), и все восточноевропейские журналисты объединились и массово проголосовали за него.

Тем не менее, сейчас, когда я знаю, что он посещает украинских бойцов на фронте и использует свой трофей, чтобы вдохновлять их, мне больше нечего сказать, кроме того, что он молодец и заслужил это", – сказал Линекер в интервью L 'Equipe.

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В статье: Игорь Беланов Золотой мяч Гари Линекер
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Источник:
Il Napolista

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.08.2023 в 21:41
Респект
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JudgeDredd (Киев)
29.08.2023 в 21:32
Згоден лише частково. З європейських гравців того року кращим був дійсно не Бєланов, а Заваров, недаремно після цього його придбав "Ювентус" на заміну Платіні.
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