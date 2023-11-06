СМИ: Луческу ведет переговоры с Бешикташем

В воскресенье в прямом эфире Digi Sport Special журналист Дечебал Радулеску сообщил, что Мирча Луческу ведет переговоры с "Бешикташем". "В настоящее время "орлов" возглавляет временный тренер Бурак Йылмаз после ухода Шенола Гюнеша месяц назад.

"Сейчас мы получили информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другой командой. "Бешикташ" хочет Луческу. Теперь посмотрим, произойдет ли это, - сказал Дечебал Радулеску Digi Sport Special.

Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с "Шахтером" в 13-м туре чемпионата Украины, завершившемся поражением киевского "Динамо" со счетом 0:1. Но впоследствии опроверг слухи о завершении карьеры.