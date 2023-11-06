СМИ: Луческу ведет переговоры с Бешикташем
Турецкий клуб ищет замену главному тренеру
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье в прямом эфире Digi Sport Special журналист Дечебал Радулеску сообщил, что Мирча Луческу ведет переговоры с "Бешикташем". "В настоящее время "орлов" возглавляет временный тренер Бурак Йылмаз после ухода Шенола Гюнеша месяц назад.
"Сейчас мы получили информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другой командой. "Бешикташ" хочет Луческу. Теперь посмотрим, произойдет ли это, - сказал Дечебал Радулеску Digi Sport Special.
Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с "Шахтером" в 13-м туре чемпионата Украины, завершившемся поражением киевского "Динамо" со счетом 0:1. Но впоследствии опроверг слухи о завершении карьеры.
Популярное сейчас
- УЕФА вынуждает Украину играть спарринг. Сергей Ребров – против
- Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы
- Полесье – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- СаШо – во главе Динамо, возможный товарняк для сборной Украины, феерия Довбика и Цыганкова. Главные новости за 4 ноября
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Комментарии 3