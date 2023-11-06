  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

СМИ: Луческу ведет переговоры с Бешикташем

Общие новости

Турецкий клуб ищет замену главному тренеру

СМИ: Луческу ведет переговоры с Бешикташем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

В воскресенье в прямом эфире Digi Sport Special журналист Дечебал Радулеску сообщил, что Мирча Луческу ведет переговоры с "Бешикташем". "В настоящее время "орлов" возглавляет временный тренер Бурак Йылмаз после ухода Шенола Гюнеша месяц назад.

"Сейчас мы получили информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другой командой. "Бешикташ" хочет Луческу. Теперь посмотрим, произойдет ли это, - сказал Дечебал Радулеску Digi Sport Special.

Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с "Шахтером" в 13-м туре чемпионата Украины, завершившемся поражением киевского "Динамо" со счетом 0:1. Но впоследствии опроверг слухи о завершении карьеры.

По теме
yellow-arrow
Зубков: Не собираемся просто так отдавать три очка Барселоне и, надеюсь, покажем зубы
yellow-arrow
23-летний фанат Бока Хуниорс покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес
yellow-arrow
Переполох в Амстердаме. Как Аякс скатился на дно Эредивизи
Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Digi Sport
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.11.2023 в 19:09
Ладно Байстрюк підсуєтив Ізі цигана , щоб добити український футбольний символ . А Бешику на який куй стара дименція !?
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.11.2023 в 19:09
Ладно Байстрюк підсуєтив Ізі цигана , щоб добити український футбольний символ . А Бешику на який куй стара дименція !?
Ответить
0
2
Не чесний президент (Полтава)
06.11.2023 в 19:39
Ти ще доживи до деменції , хоча вона в тебе вже присутня)
Ответить
0
0
aleks68
06.11.2023 в 19:39
суркис и добьёт твоё ....динамо
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде