Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3

В данной статье мы разберем как работает прессинг в схеме 4-3-3, гибридность формации и возможности давления на разные части игровой зоны. Перевод статьи с сайта thefalsefullback.de.

Клин - или как мы можем направлять соперника на фланг

Если мы прессингуем в схеме 4-3-3 и хотим направлять соперника на фланг, центральный нападающий будет выполнять роль своеобразного клина, отрезающего одну половину поля. Это означает уменьшение пространства для команды, владеющей мячом. Компактный центр и движение нападающего будут заставлять центрального защитника отдать пас в район боковой линии, которая будет работать как дополнительный игрок для команды без мяча. Если мы изолируем соперника в этой зоне, он не сможет быстро построить атаку и появится возможность для отбора.

Необходимо отметить, что дальнейшие действия нападающего зависят от действий его партнеров по команде. Рассмотрим роли двух вингеров (на рисунке - LF и RF) и восьмерок (ZM).

Если мы направляем соперника от центра, вингеры опускаются, и 4-3-3 превращается в 4-1-4-1. Они должны либо располагаться ниже фулбэков соперника, чтобы не позволить отрезать всю полузащиту одним пасом, либо оставаться выше и перекрывать линию передачи на фланг.

Последнее достаточно непросто, особенно при игре против команд, которые насыщают фланги. Главная задача вингера - предотвратить обостряющую передачу в полуфланг. На рисунке изображена ситуация, где мы хотим помешать центральному защитнику отдать пас на вингера, который отрезал бы нашу линию полузащиты и создал пространство для команды желтых.

Если мяч доставлен фулбэку, наш вингер должен по дуге сблизиться с ним, мешая принять мяч вперед. Это является важнейшим принципом прессинга в любой формации.

Фулбэк и центральный полузащитник плотно играют со своими прямыми оппонентами, и это позволит сохранить давление на мяч, даже если желтым удастся вывести его с фланга.

Более интересны позиции игроков за пределами зоны мяча. Если мячом владеет правый центральный защитник желтых, наш дальний центральный полузащитник может играть по шестерке (DM) или восьмерке соперника, в идеале контролируя обоих. Только в таком случае он сможет успеть и закрыть центр, если желтые продолжат атаковать через правый фланг, и перекрыть линию передачи на шестерку при переводе мяча через вратаря.

Если мы играем не против соперника, использующего формацию 4-2-3-1, наш опорный защитник также не будет иметь прямого оппонента. Как бы мы не называли схему - 4-3-3 или 4-1-4-1, задача шестого номера будет заключаться в страховке восьмерок и контроле над игроками, опускающимися из передней линии соперника. Он может располагаться выше и закрывать передачу в полуфланг, позволяя вингеру подниматься, но при этом совершая большой объем беговой работы. Есть и другие варианты. Опорник может перекрывать играющих высоко восьмерок соперника, позволяя нашим восьмеркам закрывать пространство в зоне мяча. Также он может опускаться в линию к защитникам, формирую пятерку сзади, что даст защитникам возможность агрессивно выдвигаться за соперниками.

Роль дальнего от мяча вингера - такая же, как при 4-2-3-1. Пока мяч находится у правого центрального защитника, он остается выше, чтобы при переводе сыграть по левому центральному защитнику. Если желтые будут атаковать правым флангом, он смещается ниже, чтобы укрепить центр.

Реакция на смену расстановки соперника

Если у соперников возникают проблемы с выходом из-под нашего прессинга, их полузащитник может опуститься в линию к центральным защитникам.

Как мы можем реагировать на это? На мой взгляд, это сильно зависит от сильных и слабых сторон наших игроков. К примеру, если наши футболисты хорошо защищаются персонально по игрокам, использование зонной защиты будет неэффективно.

Мы можем отказываться от прессинга в 4-3-3 и формировать пятерку сзади. Задачи нападающего и вингеров останутся неизменными, но расположение последних теперь не будет зависеть от позиции нашего крайнего защитника. Крайний защитник будет играть плотно по вингеру соперника, а ближний к мячу центральный защитник - страховать его в полуфланге.

Также отметим, что, если соперник играет с тройкой сзади, его можно направлять не на фланг, а в центр или полуфланги.

Как мы можем направить соперника в полуфланг

Если мы хотим располагать наших вингеров высоко, чтобы оказывать давление на заднюю линию соперника, возникает проблема открытых фулбэков. Ее можно решить, если не пытаться направить соперника на фланг, а провоцировать его на передачу в центр или полуфланг и отбирать мяч там.

Как и в прошлом примере, шестерка опускается между центральными защитниками и мы получаем последнюю линию из 5 человек. В результате фуллбэки смогут подниматься выше, не нарушая горизонтальной компактности сзади.

Разница между этой и предыдущей системой игры заключается в поведении первой линии прессинга. Центральный нападающий инициирует начало прессинга и, двигаясь по дуге, старается выдавить соперника на одну сторону поля. Он продолжает движение, переключаясь на игрока в полуфланге, и одновременно закрывает линию обратной передачи на центрального игрока.

Одновременно с этим левый вингер по дуге сближается с игроком в полуфланге, перекрывая пас на фуллбэка. У игрока с мячом остается два варианта - длинная проникающая передача вперед, которую очень сложно отдать под прессингом, и пас на ближнюю к мячу шестерку. Наш восьмой номер может персонально играть с шестеркой соперника либо располагаться между игроками, закрывая и длинную передачу вперед, и короткий розыгрыш. Если пас на игрока впереди все-таки проходит, центральный защитник может агрессивно выдвигаться из линии, так как пятерка сзади обеспечивает надежную страховку.

Этот вариант имеет много общего с тем, что мы опишем ниже, и разница между ними заключается в том, какой игрок начинает прессинг.

Заставляем соперника играть через центр

В отличие от предыдущих вариантов, активное давление на мяч начинают вингеры. Наша задача здесь - изолировать соперника в центре и отобрать мяч. Контратаковать в этом случае будет проще, так как наличие многих вариантов продолжения атаки затруднит контрпрессинг соперника.

Теперь прессинг инициирует вингер, двигаясь по дуге от фланга к центру. Цель - заставить центрального защитника сделать длинную передачу на партнера. В это же время дальний от мяча вингер сокращает расстояние до центрального защитника, получающего передачу и мешает ему перевести мяч. Если все сделано правильно, соперник будет вынужден играть в центр.

В то время как оба вингера поднимаются, нападающий опускается ниже. Его роль будет заключаться в перекрывании линий передач или контроле игроков в центре.

Восьмерки могут располагаться немного шире и закрывать полуфланги, но их роль этим не ограничивается. Во-первых, они должны контролировать шестерок соперника (в приведенном примере он играет по схеме 4-2-3-1), а во-вторых - совершать рывки на фланг, прессингуя фулбэков. Для этого все действия игроков в центре должны быть скоординированы.

При прессинге необходимо уменьшать количество вариантов продолжения атаки, однако многие команды оставляют фулбэка соперника без прямого оппонента. Нам необходимо выбрать, кто будет играть по нему - фулбэк или восьмерка.

Некоторые команды, которые обычно направляют соперников в центр, высоко поднимают своих фулбэков, чтобы оказывать давление на фулбэков соперника. Таким образом, сзади остается 3 игрока, и для них может возникать ситуация 1в1. Чтобы это не было опасно, первые линии прессинга должны накрывать все проникающие передачи.

Чтобы этот вариант прессинга работал, ближняя к мячу восьмерка должна перекрывать линию передачи в полуфланг. Как изображено на рисунке, вингер соперника открывается ближе к центру. С помощью центрального защитника восьмой номер перекрывает его тенью (cover-shadow). Шестерка поднимается на одну высоту с восьмерками. Расстояния между линиями увеличиваются, но за счет горизонтальной компактности их сложно отрезать.

Также по фуллбэку соперника может играть ближняя к мячу восьмерка, которой необходимо преодолеть меньшее расстояние. Такой вариант требует тренировки, так как ставит полузащитнику необычные задачи.

Необходимо очень точно подобрать момент для выдвижения. Если сместиться слишком поздно - игрок не успеет оказать давление на мяч, слишком рано - возникает риск пропустить передачу в центр. В идеале мы не должны позволять сопернику играть на фуллбэка, но, если это все-таки случается, восьмой номер может сокращать расстояние только когда передача уже отдана и мяч находится в движении.

Если мы успешно предотвращаем игру через фланг, соперник будет вынужден развивать атаку через контролируемый нами центр. Плотность в этой зоне и хорошее расположение вингеров не только позволяют быстро отобрать мяч, но и обеспечивают линии передач при переходе из обороны в атаку.

Заключение

Прессинг в 4-3-3 предлагает много возможностей для отбора мяча. Базовая формация отличается гибкостью, позволяет закрыть ключевые зоны и быстро отреагировать на изменения в расположении соперников.