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Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3

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О гибридности схемы, зональном и персональном давлении и выборе игровой зоны

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3

Фото: з вільних джерел

Владислав Шарапа Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В данной статье мы разберем как работает прессинг в схеме 4-3-3, гибридность формации и возможности давления на разные части игровой зоны. Перевод статьи с сайта thefalsefullback.de.

Клин - или как мы можем направлять соперника на фланг

Если мы прессингуем в схеме 4-3-3 и хотим направлять соперника на фланг, центральный нападающий будет выполнять роль своеобразного клина, отрезающего одну половину поля. Это означает уменьшение пространства для команды, владеющей мячом. Компактный центр и движение нападающего будут заставлять центрального защитника отдать пас в район боковой линии, которая будет работать как дополнительный игрок для команды без мяча. Если мы изолируем соперника в этой зоне, он не сможет быстро построить атаку и появится возможность для отбора.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 1

Необходимо отметить, что дальнейшие действия нападающего зависят от действий его партнеров по команде. Рассмотрим роли двух вингеров (на рисунке - LF и RF) и восьмерок (ZM).

Если мы направляем соперника от центра, вингеры опускаются, и 4-3-3 превращается в 4-1-4-1. Они должны либо располагаться ниже фулбэков соперника, чтобы не позволить отрезать всю полузащиту одним пасом, либо оставаться выше и перекрывать линию передачи на фланг.

Последнее достаточно непросто, особенно при игре против команд, которые насыщают фланги. Главная задача вингера - предотвратить обостряющую передачу в полуфланг. На рисунке изображена ситуация, где мы хотим помешать центральному защитнику отдать пас на вингера, который отрезал бы нашу линию полузащиты и создал пространство для команды желтых.

Если мяч доставлен фулбэку, наш вингер должен по дуге сблизиться с ним, мешая принять мяч вперед. Это является важнейшим принципом прессинга в любой формации.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 2

Фулбэк и центральный полузащитник плотно играют со своими прямыми оппонентами, и это позволит сохранить давление на мяч, даже если желтым удастся вывести его с фланга.

Более интересны позиции игроков за пределами зоны мяча. Если мячом владеет правый центральный защитник желтых, наш дальний центральный полузащитник может играть по шестерке (DM) или восьмерке соперника, в идеале контролируя обоих. Только в таком случае он сможет успеть и закрыть центр, если желтые продолжат атаковать через правый фланг, и перекрыть линию передачи на шестерку при переводе мяча через вратаря.

Если мы играем не против соперника, использующего формацию 4-2-3-1, наш опорный защитник также не будет иметь прямого оппонента. Как бы мы не называли схему - 4-3-3 или 4-1-4-1, задача шестого номера будет заключаться в страховке восьмерок и контроле над игроками, опускающимися из передней линии соперника. Он может располагаться выше и закрывать передачу в полуфланг, позволяя вингеру подниматься, но при этом совершая большой объем беговой работы. Есть и другие варианты. Опорник может перекрывать играющих высоко восьмерок соперника, позволяя нашим восьмеркам закрывать пространство в зоне мяча. Также он может опускаться в линию к защитникам, формирую пятерку сзади, что даст защитникам возможность агрессивно выдвигаться за соперниками.

Роль дальнего от мяча вингера - такая же, как при 4-2-3-1. Пока мяч находится у правого центрального защитника, он остается выше, чтобы при переводе сыграть по левому центральному защитнику. Если желтые будут атаковать правым флангом, он смещается ниже, чтобы укрепить центр.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 3

Реакция на смену расстановки соперника

Если у соперников возникают проблемы с выходом из-под нашего прессинга, их полузащитник может опуститься в линию к центральным защитникам.

Как мы можем реагировать на это? На мой взгляд, это сильно зависит от сильных и слабых сторон наших игроков. К примеру, если наши футболисты хорошо защищаются персонально по игрокам, использование зонной защиты будет неэффективно.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 4

Мы можем отказываться от прессинга в 4-3-3 и формировать пятерку сзади. Задачи нападающего и вингеров останутся неизменными, но расположение последних теперь не будет зависеть от позиции нашего крайнего защитника. Крайний защитник будет играть плотно по вингеру соперника, а ближний к мячу центральный защитник - страховать его в полуфланге.

Также отметим, что, если соперник играет с тройкой сзади, его можно направлять не на фланг, а в центр или полуфланги.

Как мы можем направить соперника в полуфланг

Если мы хотим располагать наших вингеров высоко, чтобы оказывать давление на заднюю линию соперника, возникает проблема открытых фулбэков. Ее можно решить, если не пытаться направить соперника на фланг, а провоцировать его на передачу в центр или полуфланг и отбирать мяч там.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 5

Как и в прошлом примере, шестерка опускается между центральными защитниками и мы получаем последнюю линию из 5 человек. В результате фуллбэки смогут подниматься выше, не нарушая горизонтальной компактности сзади.

Разница между этой и предыдущей системой игры заключается в поведении первой линии прессинга. Центральный нападающий инициирует начало прессинга и, двигаясь по дуге, старается выдавить соперника на одну сторону поля. Он продолжает движение, переключаясь на игрока в полуфланге, и одновременно закрывает линию обратной передачи на центрального игрока.

Одновременно с этим левый вингер по дуге сближается с игроком в полуфланге, перекрывая пас на фуллбэка. У игрока с мячом остается два варианта - длинная проникающая передача вперед, которую очень сложно отдать под прессингом, и пас на ближнюю к мячу шестерку. Наш восьмой номер может персонально играть с шестеркой соперника либо располагаться между игроками, закрывая и длинную передачу вперед, и короткий розыгрыш. Если пас на игрока впереди все-таки проходит, центральный защитник может агрессивно выдвигаться из линии, так как пятерка сзади обеспечивает надежную страховку.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 6

Этот вариант имеет много общего с тем, что мы опишем ниже, и разница между ними заключается в том, какой игрок начинает прессинг.

Заставляем соперника играть через центр

В отличие от предыдущих вариантов, активное давление на мяч начинают вингеры. Наша задача здесь - изолировать соперника в центре и отобрать мяч. Контратаковать в этом случае будет проще, так как наличие многих вариантов продолжения атаки затруднит контрпрессинг соперника.

Теперь прессинг инициирует вингер, двигаясь по дуге от фланга к центру. Цель - заставить центрального защитника сделать длинную передачу на партнера. В это же время дальний от мяча вингер сокращает расстояние до центрального защитника, получающего передачу и мешает ему перевести мяч. Если все сделано правильно, соперник будет вынужден играть в центр.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 7

В то время как оба вингера поднимаются, нападающий опускается ниже. Его роль будет заключаться в перекрывании линий передач или контроле игроков в центре.

Восьмерки могут располагаться немного шире и закрывать полуфланги, но их роль этим не ограничивается. Во-первых, они должны контролировать шестерок соперника (в приведенном примере он играет по схеме 4-2-3-1), а во-вторых - совершать рывки на фланг, прессингуя фулбэков. Для этого все действия игроков в центре должны быть скоординированы.

При прессинге необходимо уменьшать количество вариантов продолжения атаки, однако многие команды оставляют фулбэка соперника без прямого оппонента. Нам необходимо выбрать, кто будет играть по нему - фулбэк или восьмерка.

Некоторые команды, которые обычно направляют соперников в центр, высоко поднимают своих фулбэков, чтобы оказывать давление на фулбэков соперника. Таким образом, сзади остается 3 игрока, и для них может возникать ситуация 1в1. Чтобы это не было опасно, первые линии прессинга должны накрывать все проникающие передачи.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 8

Чтобы этот вариант прессинга работал, ближняя к мячу восьмерка должна перекрывать линию передачи в полуфланг. Как изображено на рисунке, вингер соперника открывается ближе к центру. С помощью центрального защитника восьмой номер перекрывает его тенью (cover-shadow). Шестерка поднимается на одну высоту с восьмерками. Расстояния между линиями увеличиваются, но за счет горизонтальной компактности их сложно отрезать.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 9

Также по фуллбэку соперника может играть ближняя к мячу восьмерка, которой необходимо преодолеть меньшее расстояние. Такой вариант требует тренировки, так как ставит полузащитнику необычные задачи.

Необходимо очень точно подобрать момент для выдвижения. Если сместиться слишком поздно - игрок не успеет оказать давление на мяч, слишком рано - возникает риск пропустить передачу в центр. В идеале мы не должны позволять сопернику играть на фуллбэка, но, если это все-таки случается, восьмой номер может сокращать расстояние только когда передача уже отдана и мяч находится в движении.

Тактический анализ: Как работает прессинг в схеме 4-3-3 - изображение 10

Если мы успешно предотвращаем игру через фланг, соперник будет вынужден развивать атаку через контролируемый нами центр. Плотность в этой зоне и хорошее расположение вингеров не только позволяют быстро отобрать мяч, но и обеспечивают линии передач при переходе из обороны в атаку.

Заключение

Прессинг в 4-3-3 предлагает много возможностей для отбора мяча. Базовая формация отличается гибкостью, позволяет закрыть ключевые зоны и быстро отреагировать на изменения в расположении соперников.

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Источник:
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