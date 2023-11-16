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Мохамед Салах с покера стартовал в матче отбора на ЧМ-2026

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Египтянин провел феноменальный матч

Мохамед Салах с покера стартовал в матче отбора на ЧМ-2026

Фото: premierleague.com

Новина українською
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16 ноября сборная Египта разгромила Джибути (6:0) в рамках квалификации на ЧМ-2026.

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Форвард египтян Мохамед Салах сумел оформить по дублю в каждом из таймов.

Это был лишь первый тур африканского отбора на чемпионат мира. Египту нужно занимать первое место в группе из шести команд.

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