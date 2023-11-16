Мохамед Салах с покера стартовал в матче отбора на ЧМ-2026
Египтянин провел феноменальный матч
Фото: premierleague.com
16 ноября сборная Египта разгромила Джибути (6:0) в рамках квалификации на ЧМ-2026.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Форвард египтян Мохамед Салах сумел оформить по дублю в каждом из таймов.
Это был лишь первый тур африканского отбора на чемпионат мира. Египту нужно занимать первое место в группе из шести команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- При прямом выходе на Евро-2024 Украина может претендовать на третью корзину посева. Что для этого нужно
- Верес официально объявил персонами нон грата двух агентов. Источник уточнил причину
- Сначала были взрывы: в Волгоградской области в РФ вспыхнула воинская часть
- Уклонист Мудрик, таинственный спарринг СБУ и первая женщина-тренер в Бундеслиге. Главные новости за 15 ноября
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн