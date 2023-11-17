Сборная Австралии пожертвует на гуманитарные нужды для Газы часть выплат за матч с Палестиной

Сборная Австралии сделает пожертвование Газе на гуманитарные нужды.

Австралийская команда отдаст на эти цели часть выплат за матч отбора на ЧМ-2026 с Палестиной, который состоится 21 ноября в Кувейте, сообщает Reuters.

Сумма пожертвования не называется, но уточняется, что она будет пятизначной. Футбольная федерация Австралии также добавит сумму, равную пожертвованию сборной.