Твенте на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого - Журналист Том Книппинг
Твенте на еде и пиве заработал больше, чем на продаже футболистов
Фото: twitter.com/FCtwente/Автор - невідомий
"Твенте" сообщил, что по итогам сезона-2022/23 прибыль клуба составила 5 миллионов евро, а годом ранее были зафиксированы незначительные убытки.
Основную статью доходов составили продажи билетов. Кроме того, значительно выросли доходы от питания посетителей стадиона в дни матчей - до 10,5 млн евро. При этом на трансферах клуб из Нидерландов заработал 6,4 млн евро.
"Удивительно, что "Твенте" зарабатывает больше денег на пиве, чем на игроках.
Я не видел нигде в Европе, чтобы клуб зарабатывал на пиве больше, чем на футболистах", - написал журналист Voetbal International Том Книппинг.
Популярное сейчас
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- "Мудрик не знает игры". Известный английский тренер шокирован трансферной политикой Челси
- Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября
- Пятая подряд победа молодежки, провал немцев, Менди подал в суд на Сити. Главные новости за 21 ноября
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО