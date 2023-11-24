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Твенте на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого - Журналист Том Книппинг

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Твенте на еде и пиве заработал больше, чем на продаже футболистов

Твенте на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого - Журналист Том Книппинг

Фото: twitter.com/FCtwente/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Твенте" сообщил, что по итогам сезона-2022/23 прибыль клуба составила 5 миллионов евро, а годом ранее были зафиксированы незначительные убытки.

Основную статью доходов составили продажи билетов. Кроме того, значительно выросли доходы от питания посетителей стадиона в дни матчей - до 10,5 млн евро. При этом на трансферах клуб из Нидерландов заработал 6,4 млн евро.

"Удивительно, что "Твенте" зарабатывает больше денег на пиве, чем на игроках.

Я не видел нигде в Европе, чтобы клуб зарабатывал на пиве больше, чем на футболистах", - написал журналист Voetbal International Том Книппинг.

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Источник:
twenteinsite
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