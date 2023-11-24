Твенте на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого - Журналист Том Книппинг

"Твенте" сообщил, что по итогам сезона-2022/23 прибыль клуба составила 5 миллионов евро, а годом ранее были зафиксированы незначительные убытки.

Основную статью доходов составили продажи билетов. Кроме того, значительно выросли доходы от питания посетителей стадиона в дни матчей - до 10,5 млн евро. При этом на трансферах клуб из Нидерландов заработал 6,4 млн евро.