Роберто Баджо: Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ
Итальянец объяснил, почему не работает экспертом
Italiani Come Noi
Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом, и раскритиковал коллег.
"Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ.
Я вижу коллег, которые не могли выполнить 3 обводки на поле, осуждают игроков в прямом эфире", - сказал бывший нападающий сборной Италии, "Ювентуса", "Милана" и "Интера" Баджо.
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Источник:Football Talk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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