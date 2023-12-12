Роберто Баджо: Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ

Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом, и раскритиковал коллег.

"Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ.

Я вижу коллег, которые не могли выполнить 3 обводки на поле, осуждают игроков в прямом эфире", - сказал бывший нападающий сборной Италии, "Ювентуса", "Милана" и "Интера" Баджо.