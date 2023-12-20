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Неймар пропустит Копа Америка 2024 года

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Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля

Неймар пропустит Копа Америка 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающий Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года. Ранее он перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки и мениска левого колена из-за травмы в игре за сборную в октябре.

"Времени не хватает, еще слишком рано, нет смысла идти на ненужный риск. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться к началу европейского сезона-2024/2025 в Европе, в начале августа. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении раньше, чем через девять месяцев, преждевременно.

Очень важно иметь время, необходимое организму для формирования этой связки. Ожидается, что по истечении этого времени он восстановится на высоком уровне", - приводит слова Ласмара Reuters со ссылкой на Radio 98 FM.

Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

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Бразилия Неймар
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 12:00
На жаль такий великий потенціал вже не буде реалізовано! І що цьому вина не бажання опонентів, щоб їх кожного разу "садили на дупу" чи просто "мідні труби" суперечливе питання
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 12:00
На жаль такий великий потенціал вже не буде реалізовано! І що цьому вина не бажання опонентів, щоб їх кожного разу "садили на дупу" чи просто "мідні труби" суперечливе питання
Ответить
0
0

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