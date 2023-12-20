Неймар пропустит Копа Америка 2024 года

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающий Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года. Ранее он перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки и мениска левого колена из-за травмы в игре за сборную в октябре.

"Времени не хватает, еще слишком рано, нет смысла идти на ненужный риск. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться к началу европейского сезона-2024/2025 в Европе, в начале августа. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении раньше, чем через девять месяцев, преждевременно.

Очень важно иметь время, необходимое организму для формирования этой связки. Ожидается, что по истечении этого времени он восстановится на высоком уровне", - приводит слова Ласмара Reuters со ссылкой на Radio 98 FM.