Неймар пропустит Копа Америка 2024 года
Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающий Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года. Ранее он перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки и мениска левого колена из-за травмы в игре за сборную в октябре.
"Времени не хватает, еще слишком рано, нет смысла идти на ненужный риск. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться к началу европейского сезона-2024/2025 в Европе, в начале августа. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении раньше, чем через девять месяцев, преждевременно.
Очень важно иметь время, необходимое организму для формирования этой связки. Ожидается, что по истечении этого времени он восстановится на высоком уровне", - приводит слова Ласмара Reuters со ссылкой на Radio 98 FM.
Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
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