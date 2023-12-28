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Надаль прибыл в Австралию на турнир Brisbane International

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Испанец вернулся после травмы

Надаль прибыл в Австралию на турнир Brisbane International

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Австралию для возвращения в тур на турнире категории ATP-250 в Брисбене. Соревнования в основной сетке начнутся 31 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

"Привет, Австралия", — написал Надаль в соцсети X.

Напомним, 37-летний испанский теннисист пропустил весь прошлый сезон из-за тяжёлой травмы, полученной 18 января 2023 года в поединке второго круга Australian Open — 2023 против американца Маккензи Макдональда, завершившемся со счётом 6:4, 6:4, 7:5 в пользу спортсмена из США. После Открытого чемпионата Австралии Надаль занимался восстановлением, планируя возвращение в новом сезоне.

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