Призовой фонд Australian Open — 2024 вырос на 13%

Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2024 раскрыли призовой фонд грядущих соревнований. Интересно, что по сравнению с прошлым годом он вырос на 13% и составил $ 59,13 млн.

За выступление в одиночном разряде теннисисты и теннисистки получат следующие призовые:

1-й круг – $ 82 020;

2-й круг – $ 123 040;

3-й круг – $ 174 300;

4-й круг – $ 256 330;

1/4 финала – $ 410 130;

1/2 финала – $ 676 700;

Финал – $ 1 179 000;

Победа – $ 2 153 000.

Парный разряд:

1-й раунд – $ 24 600;

2-й раунд – $ 36 230;

3-й раунд – $ 51 270;

1/4 финала – $ 87 490;

1/2 финала – $ 155 500;

Финал – $ 273 420;

Победа – $ 498 990.

Микст:

1-й раунд – $ 4 720;

2-й раунд – $ 9 740;

1/4 финала – $ 18 110;

1/2 финала – $ 34 180;

Финал – $ 64 250;

Титул – $ 112 780.

Напомним, первый турнир серии "Большого шлема" в новом сезоне пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.