Призовой фонд Australian Open — 2024 вырос на 13%
Сумма получилась приличная
instagram.com/australianopen
Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2024 раскрыли призовой фонд грядущих соревнований. Интересно, что по сравнению с прошлым годом он вырос на 13% и составил $ 59,13 млн.
За выступление в одиночном разряде теннисисты и теннисистки получат следующие призовые:
1-й круг – $ 82 020;
2-й круг – $ 123 040;
3-й круг – $ 174 300;
4-й круг – $ 256 330;
1/4 финала – $ 410 130;
1/2 финала – $ 676 700;
Финал – $ 1 179 000;
Победа – $ 2 153 000.
Парный разряд:
1-й раунд – $ 24 600;
2-й раунд – $ 36 230;
3-й раунд – $ 51 270;
1/4 финала – $ 87 490;
1/2 финала – $ 155 500;
Финал – $ 273 420;
Победа – $ 498 990.
Микст:
1-й раунд – $ 4 720;
2-й раунд – $ 9 740;
1/4 финала – $ 18 110;
1/2 финала – $ 34 180;
Финал – $ 64 250;
Титул – $ 112 780.
Напомним, первый турнир серии "Большого шлема" в новом сезоне пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.
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