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Статую Христа-Спасителя в Бразилии "одели" в футболку Пеле

Общие новости

Отдали дань уважения легенде

Статую Христа-Спасителя в Бразилии "одели" в футболку Пеле

фото - twitter.com/CBF_Futebol

Новина українською

29 декабря - первая годовщина смерти Пеле. Бразильцы почтили память легендарного игрока, подсветив статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро бразильской рубашкой, украшенную именем Пеле и номером 10.

Напомним, что Пеле умер в возрасте 82 лет из-за рака толстой кишки.

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Бразилия Пеле Национальная сборная Бразилии
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Виктор Иванчук
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