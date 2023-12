Статую Христа-Спасителя в Бразилии "одели" в футболку Пеле

29 декабря - первая годовщина смерти Пеле. Бразильцы почтили память легендарного игрока, подсветив статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро бразильской рубашкой, украшенную именем Пеле и номером 10.

Pele's shirt was projected on the Christ the Redeemer statue in honor of the first anniversary of the Brazilian legend's passing ???????? pic.twitter.com/AuNFnqRr9v