Статую Христа-Спасителя в Бразилии "одели" в футболку Пеле
Отдали дань уважения легенде
фото - twitter.com/CBF_Futebol
29 декабря - первая годовщина смерти Пеле. Бразильцы почтили память легендарного игрока, подсветив статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро бразильской рубашкой, украшенную именем Пеле и номером 10.
Pele's shirt was projected on the Christ the Redeemer statue in honor of the first anniversary of the Brazilian legend's passing ???????? pic.twitter.com/AuNFnqRr9v— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2023
Напомним, что Пеле умер в возрасте 82 лет из-за рака толстой кишки.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:GOAL
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года
- Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ. Известны подробности
- Свитолина привезла свою дочь в Новую Зеландию. Фото
- Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших игроков 2023 года
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн