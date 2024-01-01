Издание Goal опубликовало список игроков, которым больше всего нужен январский трансфер
В топ-5 находятся сразу двое игроков МЮ
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Сегодня, 1 января, издание Goal опубликовало список из 21-го игрока, которым больше всего нужен зимний трансфер.
Новый год 2024 принесет изменения и шанс для некоторых игроков начать все сначала. Поэтому британское издание разместило на своем сайте список футболистов Премьер-лиги, которым нужно в этом месяце сменить клуб.
Топ-5 игроков по версии Goal:
- Калвин Филлипс ("Манчестер Сити");
- Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед");
- Аарон Рамсдейл ("Арсенал");
- Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед");
- Трево Чалоба ("Челси").
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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