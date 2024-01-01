Издание Goal опубликовало список игроков, которым больше всего нужен январский трансфер

Сегодня, 1 января, издание Goal опубликовало список из 21-го игрока, которым больше всего нужен зимний трансфер.

Новый год 2024 принесет изменения и шанс для некоторых игроков начать все сначала. Поэтому британское издание разместило на своем сайте список футболистов Премьер-лиги, которым нужно в этом месяце сменить клуб.

Топ-5 игроков по версии Goal: