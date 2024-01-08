Анри - о сложном детстве: Я бы прошел через это снова, но своим детям такого бы не пожелал

Тьерри Анри поделился воспоминаниями о детстве. Он заявил, что не пожелал бы такого детства своим детям, однако подчеркнул, что сам был бы готов пройти через этот опыт снова. Ранее Анри рассказывал, что в его районе были банды, наркотики и драки.

"Я был бы готов пройти через это снова, хоть и было очень сложно. Я даже не могу сравнивать улицы, на которых я рос, с тем, что есть сейчас. Я сделал все, чтобы мои дети не росли на таких улицах.

Не хотел бы, чтобы они прошли через все это. Это своего рода клише - говорить, что на самом деле ты не хочешь там расти.

Но, что касается меня, я бы повторил этот опыт снова, потому что он помог мне понять многие вещи. Принятие, жизнь с другими кастами людей, выживание в любых условиях.

Даже в моем классе в школе были сенегальские, малийские, карибские, североафриканские, азиатские, итальянские, польские и португальские ребята. Получается, я путешествовал, при этом не путешествуя. Как будто я объездил весь мир, оставаясь на одном и том же месте.

Такое детство дает понимание, как устроен мир", - сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.