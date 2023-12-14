Анри призвал Мбаппе не уходить зимой: Я бы остался в ПСЖ. Нужно закончить то, что начал

Тьерри Анри призвал Килиана Мбаппе остаться в "ПСЖ".

Джейми Каррагер спросил у экс-форварда сборной Франции, стоило ли Мбаппе зимой уходить в "Реал".

"Если бы я был Мбаппе, я не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.

Килиан любит "ПСЖ", и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца", - сказал Анри.