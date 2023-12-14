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Анри призвал Мбаппе не уходить зимой: Я бы остался в ПСЖ. Нужно закончить то, что начал
Тьерри Анри призвал Килиана Мбаппе остаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Тьерри Анри призвал Килиана Мбаппе остаться в "ПСЖ".
Джейми Каррагер спросил у экс-форварда сборной Франции, стоило ли Мбаппе зимой уходить в "Реал".
"Если бы я был Мбаппе, я не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.
Килиан любит "ПСЖ", и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца", - сказал Анри.
Отметим, что разговор состоялся до окончания матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, когда парижане еще не гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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