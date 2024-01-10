Отец Неймара перечислил Дани Алвесу 150 000 евро и предоставил адвоката для защиты

Отец Неймара финансово поддержал Дани Алвеса, который находится в заключении.

Как сообщает UOL, лишенный доступа к своим активам экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии обратился к своему бывшему партнеру и его семье за помощью.

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста "Аль-Хилаля", отправил Алвесу 800 000 реалов (150 тысяч евро) - эта сумма была выплачена суду. За счет этого срок наказания может быть сокращен.

Также с июня 2023 года адвокатом Алвеса выступает Густаво Ксисто, один из давних юридических представителей компаний Неймара-старшего.