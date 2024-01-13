Сульшер отказался возглавить сборную Швеции, - Источник
Экс-наставник Манчестер Юнайтед не нацелен тренировать национальные команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Швеции, об этом сообщает норвежская газета Dagbladet.
Встреча между представителями сборной и тренером состоялась в декабре. Уле Гуннар заявил, что не желает пока возглавлять сборные, ведь есть большая разница между тем, как управлять национальной командой и клубной.
Также источник сообщает, что коуч отказался от предложений "Бешикташа" и "Севильи".
Последним клубом Сульшера был "Манчестер Юнайтед". Он руководил "красными дьяволами" в период с 2019-го по 2021 годы.
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Источник:dagbladet.no
Опубликовал: Владислав Шарапа
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