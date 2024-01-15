Форвард Антальяспора задержан после жеста в поддержку Израиля
Израильтянина задержали, прокуратура начала расследование
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Форвард "Антальяспора" Сагив Эхезкель задержан после жеста в поддержку Израиля.
Напомним, форварда "Антальяспора" отстранили за празднование гола в матче с "Трабзонспором" (1:1) - Эхезкель указал на связь с датой атаки ХАМАС на Израиль - 7 октября. Контракт с израильтянином будет расторгнут.
Как сообщает Haberler, Федерация футбола Турции начала в отношении форварда "Антальяспора" собственное расследование. В своем заявлении федерация осудила действия Эхезкеля, назвав их "оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества".
Также сообщается, что расследование инцидента начала прокуратура Анталии. Ехезкель задержан, ему предъявлено обвинение в "публичном разжигании ненависти и вражды".
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