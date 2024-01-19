Глава саудовской лиги Аллазиз - о Хендерсоне: Очень жаль, что у него ничего не получилось
Джордан разорвал контракт с Аль-Иттифаком и перешел в амстердамский Аякс
Фото: Getty Images
Генеральный директор саудовской Про-Лиги Саад Аллазиз высказался об уходе английского полузащитника Джордана Хендерсона из "Аль-Иттифака".
"Все это просто часть футбола, всего мира и жизни, всей карьеры. Иногда, несмотря на все усилия, люди не могут приспособиться или прижиться на новом месте, и это может сказаться на их игре и привести к разочарованию. Джордан - хороший парень, и очень жаль, что у него ничего не получилось, но он первым признает, что ему оказали полную поддержку.
Все старались, и никто не виноват в том, что произошло. Я рад, что клуб действовал быстро, ведь они должны защищать как свои интересы, так и интересы игрока, и в данном случае все к лучшему", - приводит слова Аллазиза инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, ранее стало известно, что 33-летний Хендерсон разорвал контракт с "Аль-Иттифаком" и перешел в амстердамский "Аякс".
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