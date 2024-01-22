Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая - Источник

Между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони произошел конфликт после поражения от Уругвая (0:2) в ноябрьском отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Шеркис Бьяло.

Конфликт между сторонами начался еще до матча, но усилился после того, как появились слухи, что игроки сборной оказались на частной вечеринке после поражения. Скалони возмутился этим, заявив, что через несколько дней команду ждет матч с самой боеспособной сборной региона. 17 ноября состоялась игра с Уругваем, а уже через пять дней аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0.

Сообщается, что после матча с Бразилией Скалони заявил, что собирается покинуть сборную Аргентины после Кубка Америки летом 2024 года. Однако источник также отмечает, что возможный конфликт не сказался на взаимоотношениях Месси со Скалони на футбольном поле.