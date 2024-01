Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах

17 дней...

... отсутствовал в лагере "Аль-Иттихада" Карим Бензема.

Француз обещал приехать 2 января, но прибыл аж 19-го, когда проблема просочилась в СМИ.

Окружение Бензема объявило, что это из-за "циклона на Маврикии", что выглядело насмешкой, и тренер Марсело Гальярдо предсказуемо отстранил нападающего от тренировок. Впрочем, уже через несколько дней Карима вернули по указанию сверху.

В Саудовской Аравии свои правила. Все крупные клубы получают деньги из суверенного фонда PIF, которым заведует принц Салман — стало быть, они обязаны делать, как он сказал.

Возможно, принц даже не видел ни одного матча Бензема, кто знает? Его стратегия превращения Аравии в туристический центр мирового уровня не предполагает таких мелочей.

????????⚫️ Understand more meetings will take place soon to discuss the future of Karim Benzema.



The situation remains tense with Al Ittihad.



???????? SPL bosses still want KB to stay in Saudi, even to join another Saudi club.



Return to Europe can only be possible with huge salary cut. pic.twitter.com/3hklAs8wOt — Fabrizio Romano ("FabrizioRomano) January 21, 2024

Тем временем клуб и тренеры страдают. Карим уже "уволил" Нуну Эшпириту Санту в ноябре после того, как тот не дал ему капитанскую повязку, а потом еще и попросил прессинговать в матче с иракской "Аль-Кувой", который "Иттихад" позорно проиграл.

- Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника.

- Говорите не только со мной, но и со всей командой.

- Ты лидер команды, пример для игроков и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример.

И все, через два дня после этого диалога Нуну уволили, а расстрельное место занял Гальярдо.

Впрочем, и у него шансов мало. 26 декабря "Иттихад" был разгромлен "Аль-Насром" 2:5. Криштиану и Мане оформили по дублю, у Карима только ассист.

“Дистанция между фанатами и Бензема растет с каждым днем. Он не сделал разницу ни в одном матче и, главное, даже не старается. Это будто он заявил публике: «Я здесь просто развлекаюсь". Когда приезжал Роналду, то показал, что хочет играть, а Бензема вообще не демонстрирует ничего, будто команда ему не нравится”.

Вероятно, так и есть – Кариму действительно не нравится "Аль-Иттихад". Он не нашел здесь мотивации, потерял форму и в традиционном биште похож больше на шейха, чем спортсмена.

7,5 млн евро...

... заплатила ФИФА "Аль-Хилалю" за травму Неймара в лагере сборной Бразилии.

Это самая большая компенсация в истории футбола, ведь ее рассчитывают от зарплаты, а нападающий официально заработает за два года в Саудовской Аравии 285 млн евро.

Не исключено, что Неймар получит все, не выходя на поле. В октябре он порвал крестообразные связи и мениск; это сверхсложная травма даже для молодого, а ему через неделю исполнится 32. Сроки восстановления неизвестны.

Да и какое восстановление? В Instagram бразильца праздник. На Новый год травмированный Неймар арендовал огромную яхту в Сантосе, где собрал весь бразильский шоубиз. Концерты нон-стоп, казино, боулинг, игровая комната, 4D кинотеатр, аквапарк, спа; повара, готовящие блюда народов мира. Короче, рай.

Приехать в Саудовскую Аравию – зачем? Единственный ночной клуб Джедды попытались открыть в 2019-м, но закрыли уже на следующий день — не халяльный.

В поисках развлечений иностранцы часто ездят в Бахрейн; в маленькой монархии разрешены алкоголь, юбки до колен и есть ночная жизнь. В последнее время сюда зачастила Жоржина Родригес, чей стиль диссонирует с модой Эр-Рияда.

Впрочем, Неймару этого мало. Он хочет взять от жизни все, что раздражает его тренера Жорже Жезуша:

“Неймар – противоположность Роналду. У Криштиану больше страсти к футболу, для него он в приоритете. У Неймара же больше интереса к другим вещам, к личной жизни, которую он ставит во главу угла".

Пока вклад бразильца в сезон "Аль-Хилаля" - 5 матчей, 1 гол, 3 ассиста. На его фоне 9 голов в 15 матчах от Бензема — серьезное наследие.

54 гола...

... тем временем наколотил в 2023 году Криштиану Роналду.

Пока потенциальные конкуренты гуляют, португалец исполняет “siuuuu” так вдохновенно, словно забивает в Эль Класико.

38-летний португалец сделал покер уже в 4-й игре за "Аль-Наср" против "Аль-Вахды"; через несколько недель оформил хет-трик в ворота "Дамака"; уже в текущем сезоне менее чем через час трижды огорчил "Аль-Фатех".

Помога.т Криштиану Мане и Талиска. Остальные не успевают; разрывы между линиями такие, что выход три в три – уже позиционная атака.

И это в Саудовской Аравии повсеместно. Системные игроки, как Канте или Фабиньо, не востребованы, ведь игра неорганизованная, рваная. Все сбиваются на финты, и балом правят дворовые технари, типа Ромариньо, всю карьеру проведшего в Азии, или Игоря Коронадо, игравшего в Европе главным образом на Мальте.

Роналду и Мане уже не бегут, но техника при них, и этого достаточно для второго места. На первом – "Аль-Хилаль".

Криштиану это раздражает, и поскольку звездам позволено все, он хамит. Как-то в матче против “Аль-Хилаля” португалец едва не вырвал кадык Гонсало Куэльяру.

Ну, или показал трибунам пах в ответ на скандирование "Месси, Месси". Юрист Нуф бин Ахмед утверждает, что другого иностранца за подобное депортировали бы из королевства.

Роналду, однако, может кричать на запасных, обливать водой оператора, толкать сотрудников стадиона – комитет по этике не реагирует. В Саудовской Аравии он использует только видео из официальных трансляций, где все ненужное вырезают. Интернет = фейк.

Тем временем Криш уверяет, что хочет играть еще десять лет. То есть, до 49. Трепещите, чемпионаты Фиджи и Самоа?

Their role model Ronaldo’s obscene reaction to Messi chants. The man isn’t at peace at all, far from it. The Saudis are relentless.????



Video???? Via @fjburnar

pic.twitter.com/YnmxroE3tQ — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) April 18, 2023

Жоржина Родригес переехала бы туда уже сейчас. Как пишет The Sun, брюнетке некомфортно в мусульманской стране, и она "пилит" Криша, чтобы тот поскорее уехал. Поэтому в семье ссоры.

144 человека...

... пришли 15 декабря посмотреть на матч "Аль-Рияд" — "Аль-Халидж".

Или вот другой случай. 257 болельщиков пришли на той же неделе на 20-тысячную арену посмотреть матч аутсайдеров "Абха" — "Аль-Хазм".

Это другая реальность саудовского футбола. Фанаты здесь ходят только на звезд; остальные 2/3 чемпионата никому не нужны. Если бы они не вышли на поле, а результат определил random.org — никто бы и не заметил.

The Saudi Pro League has suffered its latest attendance-based embarrassment as just 144 people turned out for Al-Riyadh clash with Al-Khaleej. https://t.co/20ypgP52vS pic.twitter.com/u6h8xOFTJx — Rifnote (@viarifnote) December 18, 2023

Более того, даже среди топ-коллективов заметна нездоровая тенденция – арабы ходят только на победителей. Так, лидер "Аль-Хилаль" с Малкомом, Митровичем, Милинковичем-Савичем в этом сезоне поднял посещаемость вдвое - до 25 тысяч. Тем временем на кризисный “Аль-Иттихад”, где мучаются Бензема, Канте и Фабиньо, наоборот стало ходить вдвое меньше зрителей. О “support your local team” здесь речь даже не идет; арабы не фанаты, а глоры.

В дни больших матчей на трибунах пиротехнические шоу, яркие баннеры, но главным образом потому, что они такое видели по телевизору. Пропустили дважды – и прощай, поддержка.

Average attendance of Al Ittihad pic.twitter.com/3cfQwNYCn9 — Erik《B》 (@ThaaaErik) January 20, 2024

В сети то же самое. Видеообзор матча "Аль-Ахли" - "Аль-Хазм" с Риядом Марезом и Роберто Фирмино на официальном канале посмотрели всего 7 тысяч человек за 2 месяца. Для контекста хайлайты последнего матча каирского "Аль-Ахли" за три дня собрали четверть миллиона просмотров.

Саудовские власти вкладывают в футбол, но массы в стороне. В аэропорт Эр-Рияда, куда пресса съехалась встречать Бензема, прибыли также несколько десятков девушек из Малави, Уганды и т.д. В их глазах страх, они ждали "хозяина", который устроит их горничными к богатым арабам. Он же отнимет большую часть их заработка. Они здесь – товар.

Тем временем Бензема с зарплатой в 100 млн в год так и не приехал, зато прибыл посланец от ФИФА - "обсудить детали будущего мундиаля".

In the screenshot are the last 8 seasons so wtf are u talking about

Btw here's top 10 attendance Saudi Pro League vs 2. Bundesliga (2nd division) pic.twitter.com/VGyXqxNJJf — Erik《B》 (@ThaaaErik) January 20, 2024

2040...

... эта стратегия должна прийти на смену внедряющейся сейчас стратегии-2030.

В ее рамках саудовцы выиграли право провести ЧМ-2034. Это было просто. У их клубов даже нет собственных академий, а имеющиеся полуразвалены, зато чистый заработок одной только Saudi Aramco за 2022 год превышает 70% годового ВВП Катара, который уже проводил турнир.

Эмиры в Дохе верят, что мундиаль как-то улучшил их имидж кровавой диктатуры на Западе.

Видимо, так же думали в Эр-Рияде прошлым летом, когда выделили 875 млн евро на трансферы; строили 132 роскошных виллы для футболистов к северу от столицы; нанимали американцев Hill&Knowlton для разработки нового имиджа монархии. И что получили?

На прошлой неделе Салман Аль-Фарадж, Халид Аль-Ганнам и Наваф Аль-Акиди отказались ехать в сборную на Кубок Азии, по примеру Бензема требуя себе гарантированное место в старте, чему воспротивился Манчини.

Параллельно DAZN купила права на показ трех матчей каждого тура саудовской лиги в Великобритании, Германии и Австрии за смешные 500 тысяч долларов в год.

AS пишет, что принц Салман уже заблокировал крупные трансферы в этом январе. Кажется, он начинает о чем-то догадываться.

Как следствие - агенты спешат. Уже 15 посредников предлагают саудовцам Пауло Дибалу прямо сейчас. Успеют ли они в этот поезд с нефтедолларами? И сколько пройдет времени, прежде чем арабы поймут, что футбол – это культура, многолетние традиции, которые невозможно купить? Что здесь не работает Ctrl+C, Ctrl+V? Вот главный вопрос саудовской лиги.

В ее нынешнем виде это очень, очень странное соревнование. Оно дарит Роналду легкие рекорды, остальным — роскошную жизнь, но ничего не получает взамен.