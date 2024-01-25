Чеферин - о Суперлиге: Ни один суд не сможет заставить мир участвовать в этом глупом соревновании

Президент УЕФА критически высказался о Суперлиге Европы.

21 декабря 2023 года суд ЕС в пресс-релизе о Суперлиге постановил, что "ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминантным положением", а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.

"Пресс-релиз вводит в заблуждение. В решении суда нет ни слова о том, что мы "злоупотребляли доминирующим положением". Это очень важная вещь, и из-за этого мы подали жалобу в суд, но первое впечатление изменить невозможно.

[Это решение] - неплохо для футбола. Для меня самое главное, что все футбольное сообщество это отвергло. Ни один суд не сможет заставить футбольный мир участвовать в этом глупом соревновании. Никто.

Я по-прежнему настаиваю на том, что этого никогда не произойдет, потому что это разрушит футбол. И мы этого не допустим - никто из футбола этого не допустит. Футбол нельзя купить.

Для футбола оскорбительно даже говорить об этом слишком много. Для меня эта история закончилась. И для футбольного сообщества все кончено", - заявил Александер Чеферин в интервью The Telegraph.