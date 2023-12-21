УЕФА: Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида будет защищена
УЕФА выступил с заявлением относительно решения суда ЕС
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА выступил с заявлением относительно решения суда ЕС по Суперлиге.
"УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге.
Это решение не означает одобрение или признание так называемой "суперлиги". Оно скорее подчеркивает имевшийся ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.
УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.
УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.
Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.
Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами", - говорится в заявлении УЕФА.
Популярное сейчас
- Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за границей, - Умеров
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Успех сборной по футзалу, трансферный бан Днепра-1 и назначение Скрипника. Главные новости за 20 декабря
- Подвиг Мудрика в Кубке лиги, травма Цыганкова, позор Наполи. Главные новости за 19 декабря
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО