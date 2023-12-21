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УЕФА: Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида будет защищена

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УЕФА выступил с заявлением относительно решения суда ЕС

УЕФА: Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида будет защищена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА выступил с заявлением относительно решения суда ЕС по Суперлиге.

"УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге.

Это решение не означает одобрение или признание так называемой "суперлиги". Оно скорее подчеркивает имевшийся ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.

УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.

Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами", - говорится в заявлении УЕФА.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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