Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024

Нейтральная теннисистка Арина Сабаленко (WTA №2) победила в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела китаянку Цинь Вэнь Чжэн (WTA №15).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу спортсменки без страны. В ее активе 3 подачи на вылет, 13 виннеров, 3 из 6 реализованных брейков, 4 из 4 отыгранных брейков, 14 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Сабаленко второй год подряд побеждает на Australian Open. Для китаянки этот финал был первым на уровне турниров серии Grand Slam. В очных встречах преимущество не в пользу Чжен 0-2.

Китаянка не смогла повторить достижение своей соотечественницы Ли На, которая триумфовала на Australian Open в далеком 2014 году. Чжэн стала второй самой молодой (21 год) азиатской теннисисткой, сыгравшей в финале турнира серии Grand Slam (после Наоми Осаки и ее триумфа на US Open-2018).

В понедельник, 29 января Цинь Вэнь войдет в ТОП 10 мирового рейтинга и займет 7 место в списке лучших теннисисток мира.